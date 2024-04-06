В Алтайском крае возобновили проезд по трассе К-79
Участок дороги подтапливала река Калманка
06 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Топчихинском районе Алтайского края возобновили проезд по трассе К-79 между селами Макарьевка и Ракиты, сообщили в ГИБДД региона.
"С 6 апреля 07:30 по решению "Алтайавтодора" возобновлено движение на автодороге К-79 "Павловск – Колыванск – Ракиты – Топчиха" на участке между населенными пунктами Макарьевка и Ракиты", – рассказали в ведомстве.
Проезд по дороге был перекрыт 5 апреля из-за подъема уровня воды в реке Калманка, отмечали в краевом Минтрансе.
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