В Алтайском крае возобновили проезд по трассе К-79

Участок дороги подтапливала река Калманка

06 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Топчихинском районе Алтайского края возобновили проезд по трассе К-79 между селами Макарьевка и Ракиты, сообщили в ГИБДД региона.

"С 6 апреля 07:30 по решению "Алтайавтодора" возобновлено движение на автодороге К-79 "Павловск – Колыванск – Ракиты – Топчиха" на участке между населенными пунктами Макарьевка и Ракиты", – рассказали в ведомстве.

Проезд по дороге был перекрыт 5 апреля из-за подъема уровня воды в реке Калманка, отмечали в краевом Минтрансе.