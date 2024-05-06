В Алтайском крае впервые состоится Сибирский форум легкой промышленности

Он даст возможность предприятиям из Алтайского края представить свою продукцию, найти новых бизнес-партнеров, а также обсудить перспективы развития отрасли

06 мая 2024, 18:23, ИА Амител

Одежда на вешкалке / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае впервые пройдет Сибирский форум легкой промышленности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоится с 29 по 30 мая в Барнауле и станет возможностью для предприятий из Алтайского края и соседних регионов представить свою продукцию, найти новых бизнес-партнеров, а также обсудить перспективы развития отрасли.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, производство тканей и одежды – сфера легкой промышленности, которая в последние годы переживает подъем по всей России.

"Спрос на отечественную продукцию значительно вырос после того, как некоторые зарубежные бренды и компании прекратили поставки в нашу страну. Для нашего края это возможность преуспеть еще в одной сфере, для развития которой есть и наши, региональные, и федеральные меры поддержки. Инвестиции в производство текстильных изделий в прошлом году выросли в 2,7 раза – до 4,8 миллиарда рублей", – подчеркнул глава региона.Предприятия края прилагают серьезные усилия для развития производства и внедрения инноваций. В частности, компания "БТК Текстиль" первой в регионе оформила промышленную ипотеку для строительства помещений под расширение своего производства. Также к концу подходит и первый этап модернизации комбината "Меланжист Алтая", что позволит увеличить объем и ассортимент выпускаемых товаров.

Центральным мероприятием форума станет конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии – 2024" в номинации "Лучшая швея". Его проводят в Алтайском крае, однако впервые участие в нем примут не только швеи региона, но и мастера из других областей Сибири.