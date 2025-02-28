В Алтайском крае вспыхнуло семь пожаров за 27 февраля

Одно из возгораний случилось в райцентре Зонального района

28 февраля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае за 27 февраля потушили семь пожаров, в том числе четыре – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в райцентре Зонального района. Там горели гараж и сарай под одной крышей.

Огонь повредил стены и вещи хозяев в этих постройках, а также легковой автомобиль. Боролись с пламенем пять специалистов и две единицы техники.

В ведомстве отмечают, что пожар начался от автомобиля.

"Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – сказано в сообщении.