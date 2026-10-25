В Алтайском крае введут режим "черного неба" на два дня
В приземном слое атмосферы начнут накапливаться загрязняющие вещества
25 октября 2026, 16:35, ИА Амител
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе с 19:00 25 октября до 12:00 26 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Специалисты уточнили, что в указанный период в Барнауле, а также в городских и сельских поселениях северных, северо-восточных и восточных районов Алтайского края сложится обстановка, способствующая скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Из-за штиля выхлопные газы и промышленные выбросы будут концентрироваться у поверхности земли. Жителям рекомендуют воздержаться от необязательных прогулок и сократить использование личного автотранспорта.
Чтобы снизить негативное воздействие на здоровье, необходимо придерживаться нескольких правил:
- по возможности не покидать помещение;
- после возвращения с улицы принять душ;
- промывать нос и горло чистой водой или физраствором;
- при наличии хронических заболеваний не забывать брать с собой необходимые препараты;
- реже проветривать комнаты, отдавая предпочтение кондиционерам и воздухоочистителям;
- ежедневно проводить влажную уборку;
- отказаться от курения и алкоголя, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.
16:42:36 25-10-2026
а у меня на работе такое каждый день ...
18:45:06 26-10-2026
да, Алтай уж давно не чистое место природа и блабла, увы