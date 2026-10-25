В приземном слое атмосферы начнут накапливаться загрязняющие вещества

25 октября 2026, 16:35, ИА Амител

Режим "черного неба". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе с 19:00 25 октября до 12:00 26 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Специалисты уточнили, что в указанный период в Барнауле, а также в городских и сельских поселениях северных, северо-восточных и восточных районов Алтайского края сложится обстановка, способствующая скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Из-за штиля выхлопные газы и промышленные выбросы будут концентрироваться у поверхности земли. Жителям рекомендуют воздержаться от необязательных прогулок и сократить использование личного автотранспорта.

Чтобы снизить негативное воздействие на здоровье, необходимо придерживаться нескольких правил: