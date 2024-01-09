В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Восемь муниципальных образований уже работают в режиме ЧС
09 января 2024, 13:48, ИА Амител
В Алтайском крае из-за непогоды принято решение о введении режима повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
"Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций", – написал Томенко.
Восемь муниципальных образований края на данный момент уже работают в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Барнаул. Отмечается, что при необходимости режим ЧС введут и в других муниципалитетах.
Напомним, что накануне с трасс в Алтайском крае сняли ограничения, связанные с непогодой.
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