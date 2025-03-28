В Алтайском крае выделят более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей
Регион продолжает поддержку малого и среднего бизнеса
28 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Каждый третий житель Алтайского края трудится в сфере МСП. В 2025 году регион продолжит поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе и финансово: на эти цели за год направят 423,5 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель краевого управления по предпринимательству Антон Слободчиков. Он также уточнил в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, какие направления работы поддержат власти.
"Это мероприятия по возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами бизнеса нового оборудования. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделяется 300 миллионов рублей. Также в краевом бюджете сохранили средства в размере 23 миллионов рублей на предоставление грантов в приоритетных сферах экономики региона", – отметил Слободчиков.
Сохранится выдача льготных займов и поручительств – для этого работают Алтайский фонд МСП и краевой фонд финансирования, совокупный капитал которых превышает три миллиарда рублей.
Нефинансовыми мерами поддержки для алтайских предпринимателей останется весь спектр бесплатных услуг регионального центра "Мой бизнес".
09:00:19 28-03-2025
этой суммы только на одного "предпринимателя" и хватит
09:42:00 28-03-2025
Гость (09:00:19 28-03-2025) этой суммы только на одного "предпринимателя" и хватит... И его фамилию даже все знают....
13:42:58 28-03-2025
чёта мало.
14:05:55 28-03-2025
Фото точно в тему статьи?
14:14:06 28-03-2025
Гость (14:05:55 28-03-2025) Фото точно в тему статьи?... Фото странное, конечно. "Что я, хуже людей? Пойдите на кузнецкий - все в лаковых".
14:17:57 29-03-2025
Надо попробовать.
04:01:18 30-03-2025
Добрый день. Проводим семинары на базе центра "Мой бизнес". Аренда выросла в три раза. Стала неподъемной.