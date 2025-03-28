В Алтайском крае выделят более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей

Регион продолжает поддержку малого и среднего бизнеса

28 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Каждый третий житель Алтайского края трудится в сфере МСП. В 2025 году регион продолжит поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе и финансово: на эти цели за год направят 423,5 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель краевого управления по предпринимательству Антон Слободчиков. Он также уточнил в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, какие направления работы поддержат власти.

"Это мероприятия по возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами бизнеса нового оборудования. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделяется 300 миллионов рублей. Также в краевом бюджете сохранили средства в размере 23 миллионов рублей на предоставление грантов в приоритетных сферах экономики региона", – отметил Слободчиков.

Сохранится выдача льготных займов и поручительств – для этого работают Алтайский фонд МСП и краевой фонд финансирования, совокупный капитал которых превышает три миллиарда рублей.

Нефинансовыми мерами поддержки для алтайских предпринимателей останется весь спектр бесплатных услуг регионального центра "Мой бизнес".