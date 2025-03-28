НОВОСТИБизнес

В Алтайском крае выделят более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей

Регион продолжает поддержку малого и среднего бизнеса

28 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com
Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Каждый третий житель Алтайского края трудится в сфере МСП. В 2025 году регион продолжит поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе и финансово: на эти цели за год направят 423,5 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель краевого управления по предпринимательству Антон Слободчиков. Он также уточнил в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, какие направления работы поддержат власти.

"Это мероприятия по возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами бизнеса нового оборудования. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделяется 300 миллионов рублей. Также в краевом бюджете сохранили средства в размере 23 миллионов рублей на предоставление грантов в приоритетных сферах экономики региона", – отметил Слободчиков.

Сохранится выдача льготных займов и поручительств – для этого работают Алтайский фонд МСП и краевой фонд финансирования, совокупный капитал которых превышает три миллиарда рублей.

Нефинансовыми мерами поддержки для алтайских предпринимателей останется весь спектр бесплатных услуг регионального центра "Мой бизнес".

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край бизнес Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:00:19 28-03-2025

этой суммы только на одного "предпринимателя" и хватит

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:00 28-03-2025

Гость (09:00:19 28-03-2025) этой суммы только на одного "предпринимателя" и хватит... И его фамилию даже все знают....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:42:58 28-03-2025

чёта мало.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:55 28-03-2025

Фото точно в тему статьи?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:06 28-03-2025

Гость (14:05:55 28-03-2025) Фото точно в тему статьи?... Фото странное, конечно. "Что я, хуже людей? Пойдите на кузнецкий - все в лаковых".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Egor

14:17:57 29-03-2025

Надо попробовать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина Школа прикладной кинезио

04:01:18 30-03-2025

Добрый день. Проводим семинары на базе центра "Мой бизнес". Аренда выросла в три раза. Стала неподъемной.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров