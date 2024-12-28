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В Алтайском крае вынесли приговор матери двоих детей, погибших при пожаре

Ей назначили два года исправительных работ с удержанием 5% в доход государства

28 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

В Локтевском районе суд вынес обвинительный приговор матери погибших при пожаре мальчиков. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

В марте 2024 года подсудимая вместе с сыновьями четырех и шести лет находилась дома у сожителя. Там она затопила печь и закрыла до упора задвижку дымоходной трубы, не убедившись в отсутствии горения.

"В результате произошло поступление угарного газа из топки через различные отверстия в печи и дымоходе внутрь жилого помещения, в котором находились несовершеннолетние. Дети погибли от острого отравления окисью углерода", – рассказали в прокуратуре.

Суд назначил женщине два года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Известно, что адвокат осужденной подавал апелляционную жалобу на суровость приговора, однако Алтайский краевой суд отклонил ее.

Алтайский край Пожары Происшествия суд

Комментарии 2

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Гость

11:28:05 28-12-2024

- "Там она затопила печь и закрыла до упора задвижку дымоходной трубы, не убедившись в отсутствии горения." Затопить печь и закрыть заслонку? Впервые читаю такой процесс эксплуатации печи.

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Гость

21:00:55 28-12-2024

А вот был бы у нее газ, или квартира поуютнее. что там государство могло бы предложить народу. и не было бы таких случаев.

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