В Алтайском крае выросла рождаемость и сократилась смертность в начале 2023 года

Естественная убыль населения в регионе замедлилась в 1,5 раза

27 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

В Алтайском крае в 2023 году убыль населения продолжилась, но не такими стремительными темпами, как это было ранее. При этом рождаемость в регионе по-прежнему ниже, чем смертность, следует из данных крайстата. Появилась и положительная тенденция в сравнении с 2022 годом: умирать людей в крае стало чуть меньше, а появляться на свет – больше.

Так, если в январе 2022 года родилось 1410 детей, то в январе 2023-го на свет появилось уже 1527 младенцев. Умерли в первый месяц зимы год назад 3375 жителей, а в прошедшем январе – 2880. Таким образом, естественная убыль в январе 2023 года составила 1353 человека, год назад этот показатель был равен 1965.

Обращает на себя внимание рост числа разводов в Алтайском крае при почти одинаковом количестве браков. Если год назад создали семью 633 пары, то в январе 2023-го – 598, а вот официально прекратили отношения в нынешнем январе 798 пар против 652 годом ранее.

В России в январе 2023 года родились 104 199 человек, скончались 168 418, зарегистрировано 43 990 браков и 53 029 разводов, сообщает Росстат. Естественная убыль составила 64 219 человек, что на 28 % меньше, чем в январе 2022 года. Смертность в январе 2023 года сократилась по сравнению с январём 2022 года на 12,7%, рождаемость выросла на 0,4%.