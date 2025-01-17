В Алтайском крае выросло число вакансий, подходящих для женщин в декретном отпуске
Предлагаемый трудовой день позволяет совмещать уход за ребенком и работу
17 января 2025, 17:40, ИА Амител
В Алтайском крае число новых вакансий для соискателей в декрете выросло почти в 2,5 раза (+145%) по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Авито Работа".
Такие вакансии предполагают неполный рабочий день, что особенно привлекательно для женщин, совмещающих заботу о ребенке и трудовую деятельность. Средняя зарплата по региону, которую предлагают родителю в декрете, составляет 42 176 рублей.
Лидер по приросту вакансий для мам в декретном отпуске – профессия менеджера по продажам (+77% год к году). Часто у этих специалистов гибкий график работы, а доход включает в себя не только оклад, но также комиссионные, премии и другие бонусы. Такой формат занятости подойдет соискателям, которые могут выделять на рабочие задачи несколько часов в день.
Среди востребованных работников также оказались продавцы-кассиры (+62% предложений). В условиях нехватки кадров крупные торговые сети часто ищут сотрудников на неполный рабочий день, который подразумевает утреннюю, дневную или вечернюю смену. Также распространенность и востребованность профессии позволяет выбрать работу недалеко от дома.
Замыкает топ-3 вакансий, доступных для работы в декрете, позиция торгового представителя (+61% год к году). Торговый представитель также может работать по гибкому графику. Помимо этого, у него есть возможность общаться с клиентами и партнерами дистанционно. В основном рабочий процесс торгового представителя состоит из встреч, переговоров и презентации товаров или услуг, которые можно организовать в удобное время.
Тремя наиболее высокооплачиваемыми позициями для мам в декрете стали следующие профессии:
- менеджер по продажам (97,5 тыс. рублей в месяц);
- рекрутер (90 тыс. рублей в месяц);
- торговый представитель (76 тыс. рублей в месяц при графике "неполный рабочий день").
"Однако стоит учитывать, что на данных позициях работодатели часто указывают зарплатные вилки с максимальными значениями, в то время как реальный доход этих специалистов зависит от процентов со сделок, количества заключенных контрактов и выполнения плана", – отметили эксперты.
18:42:33 17-01-2025
Да чтоб вам , предлагающим находящимся в таком "отпуске", самим бы поработать этот неполный день с младенцем на руках!((((( Помню, была давно в этом отпуске. На часах 17 часов, муж с завода пришёл после первой смены, а я, кормящая мать , ещё ни разу не ела - некогда! 1980 год.
20:46:09 17-01-2025
Такая работа подходит только тем у кого дети не болеют, спокойные и есть бабушки.