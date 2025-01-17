В Алтайском крае выросло число вакансий, подходящих для женщин в декретном отпуске

Предлагаемый трудовой день позволяет совмещать уход за ребенком и работу

17 января 2025, 17:40, ИА Амител

Женщина работает за компьютером / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае число новых вакансий для соискателей в декрете выросло почти в 2,5 раза (+145%) по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Авито Работа".

Такие вакансии предполагают неполный рабочий день, что особенно привлекательно для женщин, совмещающих заботу о ребенке и трудовую деятельность. Средняя зарплата по региону, которую предлагают родителю в декрете, составляет 42 176 рублей.

Лидер по приросту вакансий для мам в декретном отпуске – профессия менеджера по продажам (+77% год к году). Часто у этих специалистов гибкий график работы, а доход включает в себя не только оклад, но также комиссионные, премии и другие бонусы. Такой формат занятости подойдет соискателям, которые могут выделять на рабочие задачи несколько часов в день.

Среди востребованных работников также оказались продавцы-кассиры (+62% предложений). В условиях нехватки кадров крупные торговые сети часто ищут сотрудников на неполный рабочий день, который подразумевает утреннюю, дневную или вечернюю смену. Также распространенность и востребованность профессии позволяет выбрать работу недалеко от дома.

Замыкает топ-3 вакансий, доступных для работы в декрете, позиция торгового представителя (+61% год к году). Торговый представитель также может работать по гибкому графику. Помимо этого, у него есть возможность общаться с клиентами и партнерами дистанционно. В основном рабочий процесс торгового представителя состоит из встреч, переговоров и презентации товаров или услуг, которые можно организовать в удобное время.

Тремя наиболее высокооплачиваемыми позициями для мам в декрете стали следующие профессии:

менеджер по продажам (97,5 тыс. рублей в месяц);

рекрутер (90 тыс. рублей в месяц);

торговый представитель (76 тыс. рублей в месяц при графике "неполный рабочий день").