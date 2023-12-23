В Алтайском крае выросло количество ДТП за неделю
Четыре дорожные аварии закончились летальными исходами
23 декабря 2023, 20:35, ИА Амител
С начала недели в Алтайском крае участились происшествия на дорогах, сообщили в ГУ МВД региона 23 декабря.
"Только с понедельника, 18 декабря, зарегистрировано 28 ДТП, в том числе четыре из них с летальным исходом", – отметили в пресс-службе.
Так, в Алейском районе на трассе А-322 насмерть разбился 37-летний водитель. Во время движения он не выбрал безопасную скорость и угодил в кювет.
А в Славгородском районе погибла 36-летняя женщина, которая из-за большой скорости не справилась с управлением, выскочила на встречку и столкнулась с другим авто.
"Госавтоинспекция Алтайского края еще раз обращается к участникам дорожного движения, напоминая о том, что зимой дорожная обстановка значительно осложняется, в связи с этим водителям стоит проявить особую ответственность и бдительность и, конечно же, не забывать о соблюдении ПДД", – подчеркнули в ведомстве.
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