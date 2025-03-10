В Алтайском крае выросло количество подписчиков госпабликов, ищущих проверенную информацию

На сегодня общее число уникальных подписчиков у официальных страниц в крае – более 560 тысяч человек

10 марта 2025, 13:00, ИА Амител

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В Алтайском крае растет интерес жителей к официальным страницам органов власти в социальных сетях, сообщает Центр управления регионом со ссылкой на данные, зафиксированные с начала 2025 года.

"Рост подписчиков у госпабликов с начала года – более 23 тысяч человек. На сегодня общее число уникальных подписчиков у официальных страниц в крае – более 560 тысяч человек, а если учитывать, что люди могут быть подписаны не на одну официальную страницу, то общее число подписок на сегодня – более 1,2 миллиона", – рассказала специалист ЦУР по работе в социальных сетях Юлия Ковылина.

На сегодня в Алтайском крае в специализированной системе госпабликов зарегистрировано более трех тысяч организаций. Они подключаются к специальной системе кабинетов через "Госуслуги". Руководитель Центра управления регионом Евгений Нечепуренко отмечает, что жители Алтайского края ищут именно официальную информацию.

"Это доказывает, что сегодня нужны именно проверенные данные. Есть определенная усталость от большого объема информации, которая поступает к нам из разных источников. И в этом океане найти именно важное, нужное и актуальное не всегда просто. Госпаблики – это те островки спокойствия, где выставляется на 100% проверенная информация от органов власти, где опровергаются фейки и истории с подложной информацией исключены", – пояснил Евгений Нечепуренко.

По его словам, сегодня в госпабликах заметно растет качество контента, его разнообразие. В работу все чаще включаются и на уровне сельских советов – здесь в настоящее время функционирует только во "ВКонтакте" более 600 официальных страниц. ЦУР проводит регулярные обучения и руководителей, и специалистов государственных организаций.