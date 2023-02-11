В Алтайском крае выставили на продажу действующий мелькомбинат за 240 млн рублей

Объект оснащён зернохранилищем в 26,5 тонны, имеет восемь напольных складов, железнодорожный тупик, локомотив и лабораторию

11 февраля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Кулунде выставили на продажу действующий мелькомбинат. Согласно объявлению на "Авито", предприятие с мощностями, достаточными для переработки до 150 тонн зерна в сутки, обойдётся покупателю в 240 млн рублей.

Объём зернохранилища объекта составляет 26,5 тонны. Есть восемь напольных складов, механизированный склад готовой продукции, автомобильные и железнодорожные весы, железнодорожный тупик, маневровый локомотив, сертифицированная лаборатория и многое другое.

К объявлению приложены снимки пресс-службы правительства Алтайского края, которые сделали ещё в 2016 году. Вероятно, речь идёт о Благовещенском мелькомбинате, организация, владеющая которым, находится в процессе ликвидации.