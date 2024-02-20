В Алтайском крае выявили тысячу тонн недосушенной гречки

Такой продукт может быстро заразиться грибком

20 февраля 2024, 22:12, ИА Амител

Гречневая крупа / Фото: unsplash.com

Специалисты испытательной лаборатории алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выявили одну тысячу тонн гречихи российского производства, не соответствующей нормам ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Две партии крупы имели превышение по уровню влажности. В одном случае оно составил 15,9%, в другом – 16,9% при допустимой норме 14,5%. Такое зерно быстро заражается грибками, которые опасны для человека.

После этого две партии досушили – они дошли до надлежащей кондиции. Повторные исследования проблем не выявили.