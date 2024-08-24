В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 42 человека

С начала сезона от укусов этих членистоногих пострадало более 6,4 тысячи человек

24 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 42 жителя Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6464 жителя, в том числе 1643 ребенка до 14 лет.

"Комиссионно подтверждено 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 25 случаев – иксодовым клещевым боррелиозом", – подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на низкую активность клещей, опасность быть укушенным сохраняется. При выездах на природу нужно по-прежнему быть осторожным.