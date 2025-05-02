В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало более 600 человек

Всего с конца марта клещи присосались почти к 1,5 тыс. человек

02 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 617 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы "кровососов" обратились 1449 человек, 376 из них – жители Барнаула.

Врачи выявили 36 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, среди пациентов также 14 детей младше 14 лет. Других клещевых инфекций у жителей края не обнаружили.

"При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 16% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6,3% – вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначено профилактическое лечение", – рассказали в ведомстве.

В 2025 году обработать планируется почти 2,6 тысячи гектаров. В крае уже обработан от клещей 781 гектар скверов, зеленых зон и кладбищ.

Специалисты отметили, что в настоящее время наблюдается интенсивный рост активности и численности клещей. Пик их активности ожидается в мае, но опасность пострадать от клещей сохранится в течение всего теплого времени года.