В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало более тысячи человек

Всего с конца марта клещи присосались к 4,6 тысячи человек

23 мая 2025, 18:40, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1012 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники края с жалобами на укусы этих членистоногих обратились 4638 человек. Из них 1449 – барнаульцы.

"Зарегистрировано 132 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, из них 23 заболевших – дети до 14 лет, десять случаев с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей до 14 лет; семь случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых", – рассказали в ведомстве.

При исследовании клещей, снятых с жителей края, в 17,9% случаев специалисты обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,6% – вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначено профилактическое лечение.