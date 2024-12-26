В Алтайском крае за сутки вспыхнул 21 пожар
Больше половины возгораний пришлось на жилой сектор
26 декабря 2024, 09:44, ИА Амител
Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com
В Алтайском крае за 25 декабря потушили 21 пожар, в том числе 11 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
Как сообщили в региональном МЧС, один из пожаров случился в селе Бобровка Первомайского района. Там на улице 3-й Алтайской горел частный дом.
Пройденная огнем площадь составила около двух "квадратов". Пламя повредило потолочное перекрытие.
На месте работали три человека личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
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