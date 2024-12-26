В Алтайском крае за сутки вспыхнул 21 пожар

Больше половины возгораний пришлось на жилой сектор

26 декабря 2024, 09:44, ИА Амител

Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com

В Алтайском крае за 25 декабря потушили 21 пожар, в том числе 11 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

Как сообщили в региональном МЧС, один из пожаров случился в селе Бобровка Первомайского района. Там на улице 3-й Алтайской горел частный дом.

Пройденная огнем площадь составила около двух "квадратов". Пламя повредило потолочное перекрытие.

На месте работали три человека личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.