В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 15 пожаров
Шесть возгораний потушили в Барнауле
29 января 2025, 14:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за 28 января потушили 15 пожаров, в том числе девять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Воеводское Целинного района. Там на улице Магистральной горели баня, летняя кухня и дровяник. Площадь горения составила около 72 кв. м.
В тушении участвовали шесть специалистов на трех единицах техники.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – подчеркнули спасатели.
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