В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 15 пожаров

Шесть возгораний потушили в Барнауле

29 января 2025, 14:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 28 января потушили 15 пожаров, в том числе девять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Воеводское Целинного района. Там на улице Магистральной горели баня, летняя кухня и дровяник. Площадь горения составила около 72 кв. м.

В тушении участвовали шесть специалистов на трех единицах техники.