В Алтайском крае за сутки вспыхнуло почти 30 пожаров
Большая часть возгораний пришлась на жилой сектор
11 декабря 2024, 09:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за 10 декабря потушили 29 пожаров, сообщили в МЧС.
Из этого числа 19 возгораний пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.
В ведомстве отмечают, что с похолоданием происходит все больше пожаров в частных домах. Причина – нарушение жильцами правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
Так, в селе Антипино Тогульского района 10 декабря горел двухквартирный дом на площади более 10 "квадратов".
В Бийске на улице 2-й Зеленой также потушили пожар в частном доме на 80 квадратных метрах. Пострадавших нет.
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