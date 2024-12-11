В Алтайском крае за сутки вспыхнуло почти 30 пожаров

Большая часть возгораний пришлась на жилой сектор

11 декабря 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 10 декабря потушили 29 пожаров, сообщили в МЧС.

Из этого числа 19 возгораний пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.

В ведомстве отмечают, что с похолоданием происходит все больше пожаров в частных домах. Причина – нарушение жильцами правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Так, в селе Антипино Тогульского района 10 декабря горел двухквартирный дом на площади более 10 "квадратов".

В Бийске на улице 2-й Зеленой также потушили пожар в частном доме на 80 квадратных метрах. Пострадавших нет.