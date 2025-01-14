В Алтайском крае за сутки вспыхнуло восемь пожаров
Один из них потушили в Барнауле
14 января 2025, 10:00, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
За 13 января в Алтайском крае потушили восемь пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился на частном подворье в селе Поперечное Каменского района.
На момент приезда огнеборцев горела кровля надворных построек. Площадь возгорания составила около 56 "квадратов".
На пожаре работали четыре человека личного состава на двух единицах техники. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.
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