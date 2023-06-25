В Алтайском крае задержали иностранцев, которые планировали продавать наркотики
При обыске у них нашли 160 граммов "запрещенки"
25 июня 2023, 15:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали двух иностранцев 1988 и 1993 годов рождения. Они собирались продавать наркотики в Барнауле.
При обыске у задержанных изъяли 160 граммов неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это наркотики.
Установлено, что в Россию двое мужчин прибыли для того, чтобы делать закладки. Они работали курьерами в одном из интернет-магазинов наркотиков.
В отношении задержанных возбудили дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
10:59:31 26-06-2023
А какой национальности эти иностранные специалисты?
11:05:59 26-06-2023
Уйгуры. Устраивает?