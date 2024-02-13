В Алтайском крае задержали студента за попытку отправить медикаменты террористам

Парню предъявили обвинение и заключили его под стражу

13 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

В Алтайском крае задержали парня 2004 года рождения за попытку оказать поддержку ИГИЛ*, сообщили в региональном управлении ФСБ.

"Вдохновившись идеологией и практикой насилия запрещенного террористического объединения, студент одного из вузов региона через интернет установил контакт с представителями ИГИЛ* и в ходе продолжительного общения выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, а также готовность оказать любую поддержку террористам", – рассказали в ведомстве.

По указанию собеседника в конце 2023 года парень купил партию медикаментов, входящих в состав аптечки первого эшелона и необходимых в реальных боевых условиях, и отправил их за рубеж. Однако посылку своевременно изъяли сотрудники ФСБ, а ее отправителя задержали.

Молодому человеку предъявили обвинение по уголовному делу по статье УК РФ о покушении на финансирование терроризма. Сейчас он находится под стражей. Расследование тем временем продолжается.

* Запрещенная в России террористическая организация