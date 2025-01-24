В Алтайском крае зафиксировали антирекорд по детским суицидам

В 2024 году самоубийство в регионе совершили 17 совершеннолетних – больше, чем в предыдущие годы

24 января 2025, 16:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае покончили жизнь самоубийством 17 детей. За четыре года этот показатель значительно вырос, сообщает "Толк".

Согласно данным регионального Минздрава, в 2020 году в крае свели счеты с жизнью 12 детей. В 2021-м зафиксировали четыре таких случая, в 2022-м – восемь, а в 2023-м – девять. При этом отмечается, что власти прилагают усилия для выявления подростков с суицидальным поведением.

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева призывает родителей наблюдать за настроением, пищевым поведением и режимом сна ребенка. С ее слов, иногда взрослые проявляют беспечность, вовремя не обратившись к специалистам.

"У нас, к сожалению, есть негативные примеры, когда родители выявили суицидальные намерения, однако отказались от психиатрической помощи, и все закончилось летальным исходом. Нельзя рассуждать: "Он ребенок, какая у него может быть депрессия". Дети устают и истощаются от трудных детско-родительских отношений, от избыточных или недостаточных требований, от сложностей в школе. И конечно, важное значение имеют отношения с противоположным полом. Разрыв романтических отношений часто является триггером. Нужно своего ребенка поддержать и ни в коем случае не обесценивать его переживания", – заявила Казанцева.

Специалист также отмечает, что склонных к самоповреждениям детей берут под наблюдение. На уровне городов, районов и региона для этого созданы группы реагирования. В них задействованы правоохранительные органы, школы и больницы, а также подразделения соцзащиты. Однако доступность психологической помощи на некоторых территориях края находится под вопросом.