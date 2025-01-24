В Алтайском крае зафиксировали антирекорд по детским суицидам
В 2024 году самоубийство в регионе совершили 17 совершеннолетних – больше, чем в предыдущие годы
24 января 2025, 16:00, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае покончили жизнь самоубийством 17 детей. За четыре года этот показатель значительно вырос, сообщает "Толк".
Согласно данным регионального Минздрава, в 2020 году в крае свели счеты с жизнью 12 детей. В 2021-м зафиксировали четыре таких случая, в 2022-м – восемь, а в 2023-м – девять. При этом отмечается, что власти прилагают усилия для выявления подростков с суицидальным поведением.
Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева призывает родителей наблюдать за настроением, пищевым поведением и режимом сна ребенка. С ее слов, иногда взрослые проявляют беспечность, вовремя не обратившись к специалистам.
"У нас, к сожалению, есть негативные примеры, когда родители выявили суицидальные намерения, однако отказались от психиатрической помощи, и все закончилось летальным исходом. Нельзя рассуждать: "Он ребенок, какая у него может быть депрессия". Дети устают и истощаются от трудных детско-родительских отношений, от избыточных или недостаточных требований, от сложностей в школе. И конечно, важное значение имеют отношения с противоположным полом. Разрыв романтических отношений часто является триггером. Нужно своего ребенка поддержать и ни в коем случае не обесценивать его переживания", – заявила Казанцева.
Специалист также отмечает, что склонных к самоповреждениям детей берут под наблюдение. На уровне городов, районов и региона для этого созданы группы реагирования. В них задействованы правоохранительные органы, школы и больницы, а также подразделения соцзащиты. Однако доступность психологической помощи на некоторых территориях края находится под вопросом.
20:00:20 24-01-2025
какие все нежными стали чуть что сразу кончать с собой
08:28:01 25-01-2025
Проша (20:00:20 24-01-2025) какие все нежными стали чуть что сразу кончать с собой...
Так потому что как мимозу в ботаническом саду выращивают. Все нельзя, гиперопека во всем! И еще ждут что из парней настоящие мужчины вырастут. Нет! Вырастут сами знаете кто!