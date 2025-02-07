В Алтайском крае зафиксировали почти 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ
Из-за вспышки инфекции на карантин закрыли восемь школ
07 февраля 2025, 12:45, ИА Амител
С 27 января по 2 февраля в Алтайском крае зарегистрировали 26,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей показатель увеличился на 19,1%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А(Н1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы)", – подчеркнули в ведомстве.
Уроки в регионе не посещают более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Из-за этого на карантин полностью закрыли восемь школ (Волчихинский, Павловский, Третьяковский и Солонешенский районы). Частично закрыли 328 классов в 99 школах. Также полностью закрыли два детских сада в Солонешенском районе, частично – 161 группу в 87 детских садах.
12:59:35 07-02-2025
Понастроили стекловатников с лифтами, в которые люди набиваются до отказа, глухими непроветриваемыми коридорами и с совместной вентиляцией, а потом удивляются, что постоянно болеют. А называется это - перекрёстное инфицирование. И в человейниках это постоянно!
13:13:42 07-02-2025
Статистика о закрытии школ и д/с представлена по районам... В человейниках с глухими коридорам все хорошо))