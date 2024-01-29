В Алтайском крае захотели возродить авиационный вуз

В Минобороны уже ответили на предложение

29 января 2024, 09:00, ИА Амител

Барнаульское летное училище / Фото: vk.com/sovetsky_altay

Ветераны Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков (работало с 1966 по 1999 год) предлагают возродить его для подготовки курсантов.

Как пишут "Вести Алтай", с такой идеей они обратились в Госдуму и Минобороны после слов президента о нехватке офицеров в воздушно-космических силах.

Сейчас военные летчики готовятся только в Краснодарском училище, поэтому, как решили ветераны, с учетом текущей геополитической ситуации было бы кстати вновь открыть авиационный вуз на Алтае. Военное ведомство однако сочло предложение "нецелесообразным", аргументировав это решением президента об оптимизации военно-учебных заведений от 2012 года.

Ответ ветеранов Барнаульского училища не устроил, а потому "они надеются на понимание тех, от кого зависит будущее российской военной авиации".