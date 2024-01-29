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В Алтайском крае захотели возродить авиационный вуз

В Минобороны уже ответили на предложение

29 января 2024, 09:00, ИА Амител

Барнаульское летное училище / Фото: vk.com/sovetsky_altay
Барнаульское летное училище / Фото: vk.com/sovetsky_altay

Ветераны Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков (работало с 1966 по 1999 год) предлагают возродить его для подготовки курсантов.

Как пишут "Вести Алтай", с такой идеей они обратились в Госдуму и Минобороны после слов президента о нехватке офицеров в воздушно-космических силах.

Сейчас военные летчики готовятся только в Краснодарском училище, поэтому, как решили ветераны, с учетом текущей геополитической ситуации было бы кстати вновь открыть авиационный вуз на Алтае. Военное ведомство однако сочло предложение "нецелесообразным", аргументировав это решением президента об оптимизации военно-учебных заведений от 2012 года.

Ответ ветеранов Барнаульского училища не устроил, а потому "они надеются на понимание тех, от кого зависит будущее российской военной авиации".

Барнаул вузы

Комментарии 20

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Гость

09:12:04 29-01-2024

Поздно пить боржоми когда почки отказали

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Гость

09:22:14 29-01-2024

Гость (09:12:04 29-01-2024) Поздно пить боржоми когда почки отказали ... Было бы желание, да и жизнь заставит.

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Гость

09:18:58 29-01-2024

Ну в 2012 СВО не было, так что такой себе аргумент.

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ыть

09:24:30 29-01-2024

Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубокий тыл, а Краснодар - нет. Заодно построить вертолетный завод в Барнауле, как хотели когда-то.

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🤣🤣🤣🤣

09:37:57 29-01-2024

ыть (09:24:30 29-01-2024) Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубо... Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ Сипиньдзинь уже за забором?!

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ыть

09:45:59 29-01-2024

🤣🤣🤣🤣 (09:37:57 29-01-2024) Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ ... Геополитика не ваш конек, не позорьтесь.

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Гость

09:46:58 29-01-2024

🤣🤣🤣🤣 (09:37:57 29-01-2024) Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ ... Да и монголы могут иго повторить ( заметьте, про татар не говорил)

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ВВП

09:54:05 29-01-2024

ыть (09:24:30 29-01-2024) Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубо... Кто на заводе работать будет? Кто в училище преподавать? Разогнали всех. Оптимизировали)))

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гость

09:25:17 29-01-2024

а полиционеров тогда где готовить!?

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Гость

09:40:34 29-01-2024

гость (09:25:17 29-01-2024) а полиционеров тогда где готовить!?... Их навыпускали тыщщи тыщ - там работать нехотят. а раз нехотят - зачем готовить?

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Гость

10:43:49 29-01-2024

гость (09:25:17 29-01-2024) а полиционеров тогда где готовить!?... Была школа милиции на потоке, туда ее и вернуть.

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гость

09:26:10 29-01-2024

Хорошая идея

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Гость

09:39:13 29-01-2024

Уже совсем другая ситуация, а они всё про оптимизацию

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Сергей

10:00:55 29-01-2024

Размечтались ага🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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гость

10:14:28 29-01-2024

Хотеть - не вредно....

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Гость

10:37:34 29-01-2024

Так президенту челобитную сочиняйте,а не разным " Булгаковым" (у которого обнаружилась недостача обмундирования на складах)

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Гость

11:23:40 29-01-2024

Полиция в пр приоритете. Она действующую власть защищает тупо, и находится вне политики.

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Грыша

11:50:38 29-01-2024

Время подготовки летчика занимает очень много времени... А его нет..

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Гость

09:59:08 30-01-2024

Поздно пить боржоми когда почки отказали )) Как правы своим изречением которое звучит из каждого утюга! Не поздно начинать , а давно пора сколько, в стране не хватает пилотов и технтческого персонала.

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Деревенский

14:12:55 30-01-2024

Начинать никогда не поздно! Ветераны начнут, молодежь продолжит! Раньше многие мечтали стать лётчиками, не у всех получалось, шли в Ачинск, Сызрань, Актюбинск!

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