В Алтайском крае захотели возродить авиационный вуз
В Минобороны уже ответили на предложение
29 января 2024, 09:00, ИА Амител
Ветераны Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков (работало с 1966 по 1999 год) предлагают возродить его для подготовки курсантов.
Как пишут "Вести Алтай", с такой идеей они обратились в Госдуму и Минобороны после слов президента о нехватке офицеров в воздушно-космических силах.
Сейчас военные летчики готовятся только в Краснодарском училище, поэтому, как решили ветераны, с учетом текущей геополитической ситуации было бы кстати вновь открыть авиационный вуз на Алтае. Военное ведомство однако сочло предложение "нецелесообразным", аргументировав это решением президента об оптимизации военно-учебных заведений от 2012 года.
Ответ ветеранов Барнаульского училища не устроил, а потому "они надеются на понимание тех, от кого зависит будущее российской военной авиации".
09:12:04 29-01-2024
Поздно пить боржоми когда почки отказали
09:22:14 29-01-2024
Гость (09:12:04 29-01-2024) Поздно пить боржоми когда почки отказали ... Было бы желание, да и жизнь заставит.
09:18:58 29-01-2024
Ну в 2012 СВО не было, так что такой себе аргумент.
09:24:30 29-01-2024
Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубокий тыл, а Краснодар - нет. Заодно построить вертолетный завод в Барнауле, как хотели когда-то.
09:37:57 29-01-2024
ыть (09:24:30 29-01-2024) Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубо... Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ Сипиньдзинь уже за забором?!
09:45:59 29-01-2024
🤣🤣🤣🤣 (09:37:57 29-01-2024) Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ ... Геополитика не ваш конек, не позорьтесь.
09:46:58 29-01-2024
🤣🤣🤣🤣 (09:37:57 29-01-2024) Какой-какой тыл?! Насколько он "глубокий", если ваш товарищ ... Да и монголы могут иго повторить ( заметьте, про татар не говорил)
09:54:05 29-01-2024
ыть (09:24:30 29-01-2024) Правильно, надо возрождать. Тем более, что Алтай - это глубо... Кто на заводе работать будет? Кто в училище преподавать? Разогнали всех. Оптимизировали)))
09:25:17 29-01-2024
а полиционеров тогда где готовить!?
09:40:34 29-01-2024
гость (09:25:17 29-01-2024) а полиционеров тогда где готовить!?... Их навыпускали тыщщи тыщ - там работать нехотят. а раз нехотят - зачем готовить?
10:43:49 29-01-2024
гость (09:25:17 29-01-2024) а полиционеров тогда где готовить!?... Была школа милиции на потоке, туда ее и вернуть.
09:26:10 29-01-2024
Хорошая идея
09:39:13 29-01-2024
Уже совсем другая ситуация, а они всё про оптимизацию
10:00:55 29-01-2024
Размечтались ага🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:14:28 29-01-2024
Хотеть - не вредно....
10:37:34 29-01-2024
Так президенту челобитную сочиняйте,а не разным " Булгаковым" (у которого обнаружилась недостача обмундирования на складах)
11:23:40 29-01-2024
Полиция в пр приоритете. Она действующую власть защищает тупо, и находится вне политики.
11:50:38 29-01-2024
Время подготовки летчика занимает очень много времени... А его нет..
09:59:08 30-01-2024
Поздно пить боржоми когда почки отказали )) Как правы своим изречением которое звучит из каждого утюга! Не поздно начинать , а давно пора сколько, в стране не хватает пилотов и технтческого персонала.
14:12:55 30-01-2024
Начинать никогда не поздно! Ветераны начнут, молодежь продолжит! Раньше многие мечтали стать лётчиками, не у всех получалось, шли в Ачинск, Сызрань, Актюбинск!