В Алтайском крае заканчивают укрепление берега реки Чумыш

Протяжённость защитного сооружения составила 1 км

03 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Тальменском районе Алтайского края заканчивают укрепление правого берега реки Чумыш у села Новотроицк, сообщили в региональном Минприроды.

Необходимость в этих работах возникла из-за того, что берег начал размываться. При дальнейшем его разрушении возникла бы угроза жилым домам, клубу, церкви, магазину, дороге К-52, водопроводу и линиям электропередачи.

В итоге правительство края на строительство инженерной защиты протяжённостью 1 км выделило 111,6 млн рублей.

Рабочие уже почти всё доделали – осталось только сделать укладку геотекстиля и каменную наброску. Полностью завершить работы и ввести сооружение в эксплуатацию планируется до конца третьего квартала 2023 года.