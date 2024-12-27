В Алтайском крае закрыли крупный подпольный завод по производству алкоголя
Мощность нелегального предприятия достигала 5 тыс. бутылок спиртного в час
27 декабря 2024, 09:20, ИА Амител
Крупное подпольное предприятие по производству спиртных напитков закрыли в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, 53-летний россиянин с 2021 по 2023 год входил в организованную преступную группу, которая наладила незаконные поставки этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территорию Алтайского края. Для производства контрафактного алкоголя было перевезено свыше 950 тыс. литров сырья в специально оборудованные помещения, также были смонтированы линии по производству и розливу.
"Правоохранителями демонтированы и изъяты пять производственных линий общей мощностью до 5000 бутылок в час, более 2000 рулонов с этикетками индивидуализации не менее пяти миллионов единиц готовой продукции, более 200 тысяч единиц пустой тары для розлива, а также оборудование для производства спирта", – подчеркнули в прокуратуре.
Всего на нелегальном предприятии выпустили более 200 тыс. бутылок контрафактных спиртных напитков под видом оригинальных на сумму свыше 120 млн рублей.
Также следствие пришло к выводу, что участники преступной группы использовали чужие товарные знаки. Тем самым они нанесли правообладателям ущерб на общую сумму 200 млн рублей.
Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированной алкогольной продукции"), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии"), и ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужих товарных знаков") направлено в Новоалтайский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу. В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении других участников, объявленных в розыск.
09:30:20 27-12-2024
так поди все уже по магазинам все распихали и а мы все раскупили хоть укажите чего не пить то?
10:49:20 27-12-2024
гость (09:30:20 27-12-2024) так поди все уже по магазинам все распихали и а мы все раск...
В том то и дело, качество оказалось выше, чем у оригинала👌
09:35:59 27-12-2024
Нихрена себе подпольное! Это уже не подпольное. Что бодяжили-то?
10:20:05 27-12-2024
И никто не видел,не слышал,не знал!...
А теперь цифры: производительность 5 000 бут/час х 8 часов = 40 000 бутылок/день. 200 000 бут : 40 000 бут/день = 5 дней работали???!!!
10:37:18 27-12-2024
Гость (10:20:05 27-12-2024) И никто не видел,не слышал,не знал!...А теперь цифры: пр... это остатки на складах что не успели вывезти
10:20:55 27-12-2024
Теперь водка подорожает. Тьфу.
10:27:09 27-12-2024
"Водочку льём, водочку пьём,
Водочкой только живём." (с)
10:27:23 27-12-2024
национализировать и зарядить разливать хоть Байкал
вообще размах чувствуется, кто-то организовал.
10:32:12 27-12-2024
Подпольное это не значить не качественно, подпольное, это когда налог государству с бутылки не заплатил, а это 70 процентов от стоимости.
10:44:51 27-12-2024
Гость (10:32:12 27-12-2024) Подпольное это не значить не качественно, подпольное, это ко... Подпольное - это значит "под полом", в подвале, скрытно и незаметно. А когда не заплатил государству - это называется нелегальным.
10:40:26 27-12-2024
Оглы или -ян?
14:08:53 27-12-2024
Гость (10:40:26 27-12-2024) Оглы или -ян?... дзе)
11:47:54 27-12-2024
Вы мне че тут пытаетесь рассказать? Что при таком объёме никто не знал? Да знали всё и менты и ФСБ и администрация, это сотни человек задействованы. Тут сажать не пересажать ублюдков поганых
12:04:20 27-12-2024
Помню в детстве была такая передача Дорожный патруль на ТВ6.Там был репортаж накрыли цех по розливу водки оборудование Германия, все в белых халатах, чистота стерильная, продукт высокого качества. Работали в черную акциз не платили ,лицензии не было , но качество лучше чем в торговой сети.
12:13:51 27-12-2024
А как же ЕГАИС? Или ЕГАИС это просто в нагрузку? Чтобы бизнес не развивался? 5 колонна законы принимает и подписывает
13:00:30 27-12-2024
Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, наладить такое производство, организовать, вложить колоссальные средства... Да их не сажать надо, а поставить во главе корпорации, они точно наладят экономику.
15:13:37 27-12-2024
Россиянин (13:00:30 27-12-2024) Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, ... да, на мирные цели.
18:36:16 27-12-2024
Россиянин (13:00:30 27-12-2024) Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, ... Примерно такие сейчас и рулят экономикой.
15:51:21 27-12-2024
Да ладно, закрыли! Но список продукции не публикуют. А то вдруг люди не станут покупать палёнку и куда её девать магазинам?
18:51:23 27-12-2024
Гость (15:51:21 27-12-2024) Да ладно, закрыли! Но список продукции не публикуют. А то в... покупай смело, не ошибёшься.