В Алтайском крае закрыли крупный подпольный завод по производству алкоголя

Мощность нелегального предприятия достигала 5 тыс. бутылок спиртного в час

27 декабря 2024, 09:20, ИА Амител

Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello

Крупное подпольное предприятие по производству спиртных напитков закрыли в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 53-летний россиянин с 2021 по 2023 год входил в организованную преступную группу, которая наладила незаконные поставки этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территорию Алтайского края. Для производства контрафактного алкоголя было перевезено свыше 950 тыс. литров сырья в специально оборудованные помещения, также были смонтированы линии по производству и розливу.

"Правоохранителями демонтированы и изъяты пять производственных линий общей мощностью до 5000 бутылок в час, более 2000 рулонов с этикетками индивидуализации не менее пяти миллионов единиц готовой продукции, более 200 тысяч единиц пустой тары для розлива, а также оборудование для производства спирта", – подчеркнули в прокуратуре.

Всего на нелегальном предприятии выпустили более 200 тыс. бутылок контрафактных спиртных напитков под видом оригинальных на сумму свыше 120 млн рублей.

Также следствие пришло к выводу, что участники преступной группы использовали чужие товарные знаки. Тем самым они нанесли правообладателям ущерб на общую сумму 200 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированной алкогольной продукции"), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии"), и ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужих товарных знаков") направлено в Новоалтайский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу. В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении других участников, объявленных в розыск.