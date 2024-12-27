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В Алтайском крае закрыли крупный подпольный завод по производству алкоголя

Мощность нелегального предприятия достигала 5 тыс. бутылок спиртного в час

27 декабря 2024, 09:20, ИА Амител

Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello
Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello

Крупное подпольное предприятие по производству спиртных напитков закрыли в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 53-летний россиянин с 2021 по 2023 год входил в организованную преступную группу, которая наладила незаконные поставки этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территорию Алтайского края. Для производства контрафактного алкоголя было перевезено свыше 950 тыс. литров сырья в специально оборудованные помещения, также были смонтированы линии по производству и розливу. 

"Правоохранителями демонтированы и изъяты пять производственных линий общей мощностью до 5000 бутылок в час, более 2000 рулонов с этикетками индивидуализации не менее пяти миллионов единиц готовой продукции, более 200 тысяч единиц пустой тары для розлива, а также оборудование для производства спирта", – подчеркнули в прокуратуре.

Всего на нелегальном предприятии выпустили более 200 тыс. бутылок контрафактных спиртных напитков под видом оригинальных на сумму свыше 120 млн рублей.

Также следствие пришло к выводу, что участники преступной группы использовали чужие товарные знаки. Тем самым они нанесли правообладателям ущерб на общую сумму 200 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированной алкогольной продукции"), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии"), и ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужих товарных знаков") направлено в Новоалтайский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу. В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении других участников, объявленных в розыск.

Алтайский край Происшествия алкоголь

Комментарии 20

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гость

09:30:20 27-12-2024

так поди все уже по магазинам все распихали и а мы все раскупили хоть укажите чего не пить то?

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Гость

10:49:20 27-12-2024

гость (09:30:20 27-12-2024) так поди все уже по магазинам все распихали и а мы все раск...
В том то и дело, качество оказалось выше, чем у оригинала👌

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Гость

09:35:59 27-12-2024

Нихрена себе подпольное! Это уже не подпольное. Что бодяжили-то?

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Гость

10:20:05 27-12-2024

И никто не видел,не слышал,не знал!...
А теперь цифры: производительность 5 000 бут/час х 8 часов = 40 000 бутылок/день. 200 000 бут : 40 000 бут/день = 5 дней работали???!!!

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гость

10:37:18 27-12-2024

Гость (10:20:05 27-12-2024) И никто не видел,не слышал,не знал!...А теперь цифры: пр... это остатки на складах что не успели вывезти

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Иван

10:20:55 27-12-2024

Теперь водка подорожает. Тьфу.

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ППШариков

10:27:09 27-12-2024

"Водочку льём, водочку пьём,
Водочкой только живём." (с)

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Musik

10:27:23 27-12-2024

национализировать и зарядить разливать хоть Байкал
вообще размах чувствуется, кто-то организовал.

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Гость

10:32:12 27-12-2024

Подпольное это не значить не качественно, подпольное, это когда налог государству с бутылки не заплатил, а это 70 процентов от стоимости.

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Гость

10:44:51 27-12-2024

Гость (10:32:12 27-12-2024) Подпольное это не значить не качественно, подпольное, это ко... Подпольное - это значит "под полом", в подвале, скрытно и незаметно. А когда не заплатил государству - это называется нелегальным.

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Гость

10:40:26 27-12-2024

Оглы или -ян?

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Гость

14:08:53 27-12-2024

Гость (10:40:26 27-12-2024) Оглы или -ян?... дзе)

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Андрей

11:47:54 27-12-2024

Вы мне че тут пытаетесь рассказать? Что при таком объёме никто не знал? Да знали всё и менты и ФСБ и администрация, это сотни человек задействованы. Тут сажать не пересажать ублюдков поганых

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Витя

12:04:20 27-12-2024

Помню в детстве была такая передача Дорожный патруль на ТВ6.Там был репортаж накрыли цех по розливу водки оборудование Германия, все в белых халатах, чистота стерильная, продукт высокого качества. Работали в черную акциз не платили ,лицензии не было , но качество лучше чем в торговой сети.

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Гость

12:13:51 27-12-2024

А как же ЕГАИС? Или ЕГАИС это просто в нагрузку? Чтобы бизнес не развивался? 5 колонна законы принимает и подписывает

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Россиянин

13:00:30 27-12-2024

Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, наладить такое производство, организовать, вложить колоссальные средства... Да их не сажать надо, а поставить во главе корпорации, они точно наладят экономику.

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Musik

15:13:37 27-12-2024

Россиянин (13:00:30 27-12-2024) Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, ... да, на мирные цели.

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Жора

18:36:16 27-12-2024

Россиянин (13:00:30 27-12-2024) Гениальные люди. Очень грамотные менеджеры. Все просчитать, ... Примерно такие сейчас и рулят экономикой.

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Гость

15:51:21 27-12-2024

Да ладно, закрыли! Но список продукции не публикуют. А то вдруг люди не станут покупать палёнку и куда её девать магазинам?

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Жора

18:51:23 27-12-2024

Гость (15:51:21 27-12-2024) Да ладно, закрыли! Но список продукции не публикуют. А то в... покупай смело, не ошибёшься.

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