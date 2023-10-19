В Алтайском крае замедлилась естественная убыль населения

Детей родилось почти столько же, однако смертность ощутимо упала

19 октября 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае снизилась смертность населения. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. Несмотря на снижение смертности, показатель все равно значительно превышает число новорожденных.

Согласно данным, за январь-август 2023 года родилось 11 304 ребенка, а умерло 20 246 человек. Естественная убыль составила 8 942 человека.

При этом в аналогичный период прошлого года убыль населения была значительно выше – она составила 11 197 человек. Рождаемость тогда составляла 11 894 человека, а смертность была выше – 23 091 человек.

За отчетный период 2023 года поженились 9134 пары – на 239 больше, чем в 2022-м. Число разводов также немного выросло – с 6969 в 2022 году до 7107 в 2023-м.