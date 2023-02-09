НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае запретят выгуливать собак возле школ и детсадов

Также будет установлен запрет на жестокое обращение с животными и выбрасывание питомцев на улицу

09 февраля 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае в ближайшее время установят новые правила для владельцев домашних животных. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат АКЗС Денис Голобородько.

Он отметил, что нередко владельцы выгуливают собак возле стадионов и детских учреждений, отпускают их без намордника, что приводит к несчастным случаям.

"Одним из наших предложений как раз стал запрет на выгул питомцев на территории детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках", – сказал Голобородько.

Самовыгул животных также запретят.

Законом запретят жестокое обращение с животными, выбрасывание их на улицу, содержание на площадях общего пользования в многоквартирных домах.

Документ планируют рассмотреть до конца февраля.

Комментарии 36

  • Ещё бы сра. Ть везде бы запретили
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Прежде чем принимать такие нововведения, создайте в городе площадки для выгула собак. Дети гуляют везде, в том числе и в парках. Бред полнейший. Абсолютно не проработанные , не продуманные и сырые проекты. Главное запретить, а остальное пусть как хотят.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Кто будет следить?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • И кто за этим будет следить ?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и молодцы. Задрали эти собачники все везде загадили пройти не возможна. На площадках собаки без намордников гуляют. Ответственности не какой.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Когда уже они себя запретят
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да вы и так уже территорию школ в зону отчужения превратили, один вход оставили, стальные заварили, заборы по всему периметру, людям не сократить путь никак, даже детей выгоняют оттуда
    10 февраля, Гость   Ответить
  • в зону отчужения превратили - так и должно быть! обойдете ноги не отвалятся
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Люди начните с себя. Не мусорите себе под ноги и детей своих научите. И не будет зон отчуждения. Почему кто-то должен за вами убирать?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "...Прежде чем принимать такие нововведения, создайте в городе площадки для выгула собак..." Псина - ваше личное имущество. Вы и думайте, как содержать его и где выгуливать
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Очередное бумаготворчество, сейчас висят таблички - выгуливать собак запрещено, но никто этого не соблюдает. Запрет на выгул никто не контролирует. Как и многое другое, законы есть, но никто не исполняет и не контролирует.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно вообще запретить держать собак , особенно в городе. В ней нет никакой необходимости. И с бродячими что-то пора решать. Если в новых районах более менее порядок с этим, то в старых настоящие псарни. В СССР с эти как-то решали. И прекратить пропаганду насчет " собака - друг человека". Прекратить давить на жалость и внушать вину. Собака - дикий зверь, а никакой не друг. Заморочат людям головы с детства всякой ерундой, а потом давят на чувство вины. Собака была приручена человеком для своих нужд. Сейчас необходимость в ней отпала. Из этого нужно и принимать решения. Власть должна заботиться о людях, а не псах.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Было бы неплохо запретить дуракам жить рядом с нормальными людьми.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, совершенно верно, такие передачи как видели видео, пропаганда заводить зверюшек, а о об ответственности, о том что это сложно и т. д. не говорят и потом получается по заведут змей, собак, крокодилов живя в спальном районе.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Собака абсолютно бесполезное животное. На разведении псов зарабатывают только заводчики породистых собак, всякие производители кормов и лекарств для собак и тому подобное. Если бы оно, это животное было просто бесполезно - это одно. Но псы стали просто опасны для людей. Чуть ли не каждый день новости, что кого-то покусали или загрызли. Ни в одной стране мира нет таких законов . как у нас, выпускать бродячих собак после стерилизации. Кто их кормить будет? За чей счет банкет? А самое главное, зачем?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Еще бы пивнушки в жилых домах и около школ и садов запретили. У нас все собачники в квартале уже давно убирают за своими собаками. А вот так называемые нужные люди, выходящие из пивнушек, позассали все стены и сугробы вокруг. Идешь с ребенком гулять рядом с такими заведениями, стоит мат на всю улицу, гора окурков и харчков. У дворников спросите, от кого мусора больше: от собак или пьяниц.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вокруг гимназии 22 забор, вдоль забора все загажено. Зайти на территорию школы - это трудная для детей задача
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, че врете то? Прям весь квартал убирает, а зассаннные сугробы от ваших собак
    10 февраля, Гость   Ответить
  • То есть, если хозяин ведет собаку на поводке и в наморднике, в кармане пакеты , чтобы убрать за ней, то он должен обойти квартал, лишь бы не пройти рядом со школой или детсадом?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На самом деле говна от собак очень много. И особенно это заметно весной, когда массово начинает таять снег. Собачьи какашки везде - на детских площадках, на пешеходных дорожках, во дворах. Руку ребенка невозможно отпустить, тут же вляпается. Колеса коляски после прогулок все в говне, объехать эти многочисленные мины, оставленные там и сям на тротуарах - просто нереально.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • лишь бы не пройти рядом со школой- именно так
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Бред какой-то. В очередной раз хотят за счет "собачников" пополнить бюджет, расписавшись в своем бессилии против проблемы бродячих собак. Вы с кого хотите штрафы брать - с семей с детьми и одиноких дедушек и бабушек, для которых собака единственная отдушина в жизни?! Не могут нормально благоустроить город, вот и придумывают черти что.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Еще бы запретили харкать и плевать на улице, а так же выкидывать мусор из окон и обязать родителей вымуштровать своих детей выбрасывать мусор в мусорки, а не кидать под ноги везде! Короче за собой сначала смотрите, люди!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А вы ваше ИМУЩЕСТВО - вот его своими ногами и обведите вокруг какашки!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В психушку вас - там об вас и позаботятся!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Правильно сказали! Те кто придумывает такие бредовые идейки думают только о себе.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • не понимаю, что опять на собачников взъелись, должны быть общие нормы для всех: убрать мусор - за своей собакой, за своим ребенком, за собой. Безопасность, да, твоя собака не должна угрожать посторонним (поводок, намордник), так же как твой ребенок и ты сам (некоторым тоже поводок с намордником не помешают). Это называется ответственностью дееспособного гражданина. И она должна быть и за собачьи "плюхи", и за окурки, банки, и за шприцы, иголки на улице. А испачканные колеса это гораздо лучше, чем если ребенок в песочнице иголкой от шприца поиграется, или осколками бутылки. Чем дискриминацию из пальца высасывать, лучше бы над тем, как это все обеспечить, подумали.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Держать собаку - это атавизм. От первобытных досталось. А если точнее - издевательство над животным. Не может собака, которой необходимо в день пробегать несколько километров, жить в городской квартире. Выгул пешком не восполняет потребность в движении. Микрособаки - это издевательство над собачьей природой, потому они как правило злющие. Ну и хорошо бы еще запретить выгул рядом с жилыми домами. Все загажено!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 100500
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по комментариям, с собачниками бесполезно разговаривать. Все переводят то на наркоманов, то на педофилов, то еще на что-то. Намордники своим псам одевать не желают, еще и возмущаются, что запретили гулять на территории шкл, детских площадок и детских садов. Там дети находятся! Что не понятно? Вы со своими псами уже совсем из ума выжили! Собака может кинуться на ребенка, испугать его, или еще хуже, нанести увечья. Вот когда примут закон, чтобы хозяин нес полную уголовную ответственность за своего пса, тогда быстро научатся надевать намордники и поводки. И вообще подумают, стоит ли заводить собаку. Им плевать на детей, и вообще на окружающих. Сколько не читаю их комментарии в сети, в большинстве своем агрессивные человеконенавистники. Не зря Гитлер собак любил. Вид мизантропии, псинобесие. Ведь на остальных животных им плевать. Скармливают своим псам мясо животных коров, кур, свиней, и ничего, не умерли от жалости, как будто так и надо.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, -----Судя по комментариям, с собачниками бесполезно разговаривать.----- так же, как и с теми, кто собак ненавидит.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно вообще запретить держать собак , особенно в городе. В ней нет никакой необходимости. ---- Ай да молодца! Запретить! Умнее ни чего не придумал? А как же собаки-поводыри? Как собаки-терапевты, которые деткам помогают? Бывших служебных собак (МЧС, полиция и т.д.)? Они после службы часто доживают у кинологов. Усыплять после службы сразу предлагаешь? То есть собака помогла найти под завалами несколько человек, например, твоих близких, а её потом убить, чтобы не ходила в туалет на улице?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ай да молодца! - не доводи до маразма. Служебных собак никто не запрещает, за ними уход надлежащий, их без намордников не водят. Собак - поводырей и помощников тоже запреты не касаются. Речь о собачатниках - быдлястых. Которые не убирают дерьмо за своими питомцами, выгуливают без поводка и намордника, натравливают псов на прохожих и детей.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Я вот быдлястая собачница, спрашиваю Вас, богообразного и правильного жителя города, где выгуливать собаку, если в центре нет площадок? Администрации по фиг. Они только запрещают, но не строят. Я вот за своими собаками убираю, а зайдешь на территорию политеха, там после студентов столько куч и блювотины остается. УЖАС. А бутылок и мусора.А собачники виноваты. Летом там бомжи спят и гадат. И ничего.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, задрали подобные люди. Везде ходят мусорят, бычки кидают и мусор до мусорки не могут донести. Еще и нищету плодят.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора в шею гнать наше правительство!!! Ворюги и нахлебники. Только и могут людей друг против друга настраивать и людей против животных.
    11 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров