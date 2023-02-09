В Алтайском крае запретят выгуливать собак возле школ и детсадов

Также будет установлен запрет на жестокое обращение с животными и выбрасывание питомцев на улицу

09 февраля 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае в ближайшее время установят новые правила для владельцев домашних животных. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат АКЗС Денис Голобородько.

Он отметил, что нередко владельцы выгуливают собак возле стадионов и детских учреждений, отпускают их без намордника, что приводит к несчастным случаям.

"Одним из наших предложений как раз стал запрет на выгул питомцев на территории детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках", – сказал Голобородько.

Самовыгул животных также запретят.

Законом запретят жестокое обращение с животными, выбрасывание их на улицу, содержание на площадях общего пользования в многоквартирных домах.

Документ планируют рассмотреть до конца февраля.