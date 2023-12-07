В Алтайском крае запускают современную электричку

Состав состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест

07 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Электропоезд ЭП3Д / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Алтайском крае 7 декабря в рейс выйдет новый электропоезд ЭП3Д по маршруту Барнаул – Артышта-II, сообщает правительство региона.

Из особенностей электрички:

шесть вагонов на 640 посадочных мест;

просторные тамбуры и удобные сиденья;

климатический контроль с системой обеззараживания воздуха;

современное освещение и шумоизоляция;

система видеонаблюдения, позволяющая машинисту контролировать помещения в составе поезда и внешний периметр;

доступность для маломобильных пассажиров: подъемник, крепления кресел-колясок, навигация для пассажиров со слабым зрением;

крепления для велосипедов и USB-разъемы для зарядки.

Первая отправка состоится 7 декабря в 09:15 с железнодорожного вокзала Барнаула. В запуске состава поучаствуют представители Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и краевого Минтранса.