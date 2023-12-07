В Алтайском крае запускают современную электричку
Состав состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест
07 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Электропоезд ЭП3Д / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
В Алтайском крае 7 декабря в рейс выйдет новый электропоезд ЭП3Д по маршруту Барнаул – Артышта-II, сообщает правительство региона.
Из особенностей электрички:
- шесть вагонов на 640 посадочных мест;
- просторные тамбуры и удобные сиденья;
- климатический контроль с системой обеззараживания воздуха;
- современное освещение и шумоизоляция;
- система видеонаблюдения, позволяющая машинисту контролировать помещения в составе поезда и внешний периметр;
- доступность для маломобильных пассажиров: подъемник, крепления кресел-колясок, навигация для пассажиров со слабым зрением;
- крепления для велосипедов и USB-разъемы для зарядки.
Первая отправка состоится 7 декабря в 09:15 с железнодорожного вокзала Барнаула. В запуске состава поучаствуют представители Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и краевого Минтранса.
09:41:28 07-12-2023
Лучше бы пустили беспересадочную до Новосиба.
09:49:04 07-12-2023
Гость (09:41:28 07-12-2023) Лучше бы пустили беспересадочную до Новосиба.... Ежели она не может использовать оба типа тока, то это сделать невозможно. У нас с Новосибом разный тип тока в сети.
13:14:02 07-12-2023
Гость (09:49:04 07-12-2023) Ежели она не может использовать оба типа тока, то это сделат... Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Как дети малые..
13:20:49 07-12-2023
Гость (13:14:02 07-12-2023) Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Ка... Надо же, а мужики-то и не знают... Ну вот эта конкретная так не работает, и? Давайте все равно пустим? И да, не подскажете, где взять ту, которая работает? Ласточку не предлагать, Сименс с нами дел не имеет по понятным причинам. Вы лично ее уже выпускаете, или как?
13:46:53 07-12-2023
Гость (13:14:02 07-12-2023) Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Ка... Где взять такие? Не производились в России такие гибриды. Сейчас началось производство, но дело затормозилось по понятным причинам - санкции. Но ведь санкции нам на пользу. )))
16:10:38 07-12-2023
Замена электропоезда занимает 15 минут.
11:26:48 07-12-2023
а как это повлияет на цену билета ? если никак то хорошо, а если увеличится, то не очень. Просторные тамбуры это хорошо, будет где размещать свои сумари садоводам в дачный сезон.
16:15:28 07-12-2023
"Одна ласточка весны не делает"
16:22:01 07-12-2023
РЖД необходимо переводить на единую схему питания, основную в мире. Стандартизация называется. Царь спросил "нахрен шире", а его не поняли, сделали шире.
13:31:36 08-12-2023
маршрут Барнаул - Кипарисово?