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В Алтайском крае запускают современную электричку

Состав состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест

07 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Электропоезд ЭП3Д / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Электропоезд ЭП3Д / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Алтайском крае 7 декабря в рейс выйдет новый электропоезд ЭП3Д по маршруту Барнаул – Артышта-II, сообщает правительство региона.

Из особенностей электрички:

  • шесть вагонов на 640 посадочных мест;
  • просторные тамбуры и удобные сиденья;
  • климатический контроль с системой обеззараживания воздуха;
  • современное освещение и шумоизоляция;
  • система видеонаблюдения, позволяющая машинисту контролировать помещения в составе поезда и внешний периметр;
  • доступность для маломобильных пассажиров: подъемник, крепления кресел-колясок, навигация для пассажиров со слабым зрением;
  • крепления для велосипедов и USB-разъемы для зарядки.

Первая отправка состоится 7 декабря в 09:15 с железнодорожного вокзала Барнаула. В запуске состава поучаствуют представители Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и краевого Минтранса.

Алтайский край общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

09:41:28 07-12-2023

Лучше бы пустили беспересадочную до Новосиба.

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Гость

09:49:04 07-12-2023

Гость (09:41:28 07-12-2023) Лучше бы пустили беспересадочную до Новосиба.... Ежели она не может использовать оба типа тока, то это сделать невозможно. У нас с Новосибом разный тип тока в сети.

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Гость

13:14:02 07-12-2023

Гость (09:49:04 07-12-2023) Ежели она не может использовать оба типа тока, то это сделат... Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Как дети малые..

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Гость

13:20:49 07-12-2023

Гость (13:14:02 07-12-2023) Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Ка... Надо же, а мужики-то и не знают... Ну вот эта конкретная так не работает, и? Давайте все равно пустим? И да, не подскажете, где взять ту, которая работает? Ласточку не предлагать, Сименс с нами дел не имеет по понятным причинам. Вы лично ее уже выпускаете, или как?

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Гость

13:46:53 07-12-2023

Гость (13:14:02 07-12-2023) Так и надо такую, чтоб не зависила от типа питающей сети. Ка... Где взять такие? Не производились в России такие гибриды. Сейчас началось производство, но дело затормозилось по понятным причинам - санкции. Но ведь санкции нам на пользу. )))

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Гость

16:10:38 07-12-2023

Замена электропоезда занимает 15 минут.

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Гость

11:26:48 07-12-2023

а как это повлияет на цену билета ? если никак то хорошо, а если увеличится, то не очень. Просторные тамбуры это хорошо, будет где размещать свои сумари садоводам в дачный сезон.

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Гость

16:15:28 07-12-2023

"Одна ласточка весны не делает"

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Гость

16:22:01 07-12-2023

РЖД необходимо переводить на единую схему питания, основную в мире. Стандартизация называется. Царь спросил "нахрен шире", а его не поняли, сделали шире.

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Гость

13:31:36 08-12-2023

маршрут Барнаул - Кипарисово?

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