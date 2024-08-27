В Алтайском крае запустили битумный терминал за 620 миллионов рублей

На данный момент на предприятии трудится 40 человек

27 августа 2024, 20:55, ИА Амител

Производственное помещение / Фото: unsplash.com

Битумный терминал для обеспечения предприятий Алтайского края высокотехнологичным сырьем для строительства и ремонта дорог открыли в Бийске 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мощность хранения вязких нефтепродуктов в терминале составляет почти 19,5 тысяч кубометров. В качестве сырья используются дорожные битумы из нефти, полимеры, пластификатор и адгезионная присадка. Сам терминал строился с 2019 года, а стоимость объекта составила 620 млн рублей. Сейчас на нем работают более 40 сотрудников.

Напомним, что в 2021 году Алтайский битумный терминал получил финансирование в размере 2,9 млн рублей. В общей сложности Фонд развития Алтайского края предоставил компании льготные займы на приличную сумму — 122 млн рублей. Кроме того, бийской компании передали гранты и субсидии на общую сумму в 23 млн рублей.