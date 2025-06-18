В Алтайском крае провели курс для логопедов по работе с неговорящими детьми

В рамках проекта создан цикл обучающих мероприятий из нескольких модулей

18 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Проект под названием "ЛогоРост" / Фото: Максим Платонов

Проект под названием "ЛогоРост" реализовали при поддержке Фонда президентских грантов, и он уже привлек внимание профессионального сообщества. Суть проекта – повышение квалификации специалистов-логопедов, которые работают с детьми раннего возраста.

Как объясняет автор проекта, руководитель НКО "Чудо Мамы" Надежда Воробьева, проблема серьезная: количество детей, испытывающих трудности с речью, растет, а квалифицированных специалистов для работы с ними по-прежнему не хватает.

"За время работы нашего центра и взаимодействия со специалистами мы наблюдаем стабильный рост числа неговорящих детей раннего возраста, в то же время количество специалистов, работающих с такими детьми, не увеличивается. Проблема в том, что сегодня очень сложно получить соответствующее образование для работы с маленькими детьми в возрасте от двух лет. Логопеды обучаются в этом направлении самостоятельно. Проект "ЛогоРост" призван решить эту проблему", – рассказала Надежда.

В рамках проекта создан цикл обучающих мероприятий из нескольких модулей. Каждый модуль предполагает очный семинар с обратной связью, охватывающий все этапы работы с неговорящим ребенком – от диагностики до выстраивания индивидуального коррекционного маршрута. Кроме того, участники получают консультации и сопровождение в практике.

Проект под названием "ЛогоРост" / Фото: Максим Платонов

Автор курса и лектор семинаров – Елена Седова, логопед-дефектолог, диагност с большим опытом работы.

Проект завершился 10 июня. В мероприятии приняли участие руководители образовательных центров для детей и родителей, представители родительских сообществ, а также депутат Барнаульской гордумы от партии "Новые люди", директор АНО "Академия Спорта "Алтай" Анна Галицкая.

"Сегодня поддержка детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, – важное направление деятельности на любом уровне, поскольку проблема роста числа неговорящих детей стоит очень остро. Радует, что подобные социальные проекты запускаются у нас в регионе", – отметила Анна Галицкая.

Подробности – на сайте проекта: http://логорост.рф/