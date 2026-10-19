В Алтайском крае запустили систему технического учета жилфонда

Данные будут собирать в ГИС "ЖКХ" для формирования программы капремонта

19 октября 2026, 11:25, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края утвердили порядок технического учета жилищного фонда — соответствующее постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов, пишет "Толк".

Учет будут вести в реестре ГИС "ЖКХ". В него внесут сведения из электронных паспортов домов, в том числе данные о самом здании, нежилых помещениях и машино‑местах. Кроме того, в системе будут храниться результаты технической инвентаризации. Ответственным за организацию учета назначено Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края.

Новая система — часть стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую губернатор подписал 18 сентября. В документе подчеркивается необходимость создания более гибкого механизма для планирования ремонта многоквартирных домов.

Для этого предусмотрена модернизация информационных систем. Она позволит не только фиксировать актуальное техническое состояние домов, но и оценивать, насколько жители удовлетворены результатами проведенного капитального ремонта. В перспективе именно на базе этих данных будут формировать региональную программу капремонта.