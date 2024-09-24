В Алтайском крае женщина смертельно ранила собутыльника книжной полкой

Сельчанку будут судить

24 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае будут судить 29-летнюю жительницу Ребрихинского района, которая смертельно ранила знакомого книжной полкой.

Женщину обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным Следкома региона, в начале мая сельчанка гостила у жителя станции Ребриха, где в компании знакомых распивала спиртное. Во время общения между ней и одной из присутствующих женщин возникла ссора, и хозяин дома потребовал покинуть помещение.

"Обвиняемая отреагировала агрессивно и с силой нанесла ему книжной полкой удар в область головы. От полученной травмы потерпевший скончался", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение. Отмечается, что ранее женщину также привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности.