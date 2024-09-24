В Алтайском крае женщина смертельно ранила собутыльника книжной полкой
Сельчанку будут судить
24 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить 29-летнюю жительницу Ребрихинского района, которая смертельно ранила знакомого книжной полкой.
Женщину обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным Следкома региона, в начале мая сельчанка гостила у жителя станции Ребриха, где в компании знакомых распивала спиртное. Во время общения между ней и одной из присутствующих женщин возникла ссора, и хозяин дома потребовал покинуть помещение.
"Обвиняемая отреагировала агрессивно и с силой нанесла ему книжной полкой удар в область головы. От полученной травмы потерпевший скончался", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение. Отмечается, что ранее женщину также привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности.
16:42:27 24-09-2024
Совместное чтение литературы до хорошего не доводит!...
17:18:27 24-09-2024
Вот! если бы книги бы на полке стояли - врядли бы удар состоялся. Чтение полезно
20:09:05 24-09-2024
Библиотекарь видимо.
У меня тоже с культурными как-то не так обычно...
20:42:43 24-09-2024
кому плюс поставить даже не знаю
06:27:43 25-09-2024
Тишина должна быть в библиотеке