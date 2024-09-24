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В Алтайском крае женщина смертельно ранила собутыльника книжной полкой

Сельчанку будут судить

24 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Судейский молоток / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае будут судить 29-летнюю жительницу Ребрихинского района, которая смертельно ранила знакомого книжной полкой.

Женщину обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

По данным Следкома региона, в начале мая сельчанка гостила у жителя станции Ребриха, где в компании знакомых распивала спиртное. Во время общения между ней и одной из присутствующих женщин возникла ссора, и хозяин дома потребовал покинуть помещение.

"Обвиняемая отреагировала агрессивно и с силой нанесла ему книжной полкой удар в область головы. От полученной травмы потерпевший скончался", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение. Отмечается, что ранее женщину также привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности.

Алтайский край Криминал Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:42:27 24-09-2024

Совместное чтение литературы до хорошего не доводит!...

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Гость

17:18:27 24-09-2024

Вот! если бы книги бы на полке стояли - врядли бы удар состоялся. Чтение полезно

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Musik

20:09:05 24-09-2024

Библиотекарь видимо.
У меня тоже с культурными как-то не так обычно...

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Гость

20:42:43 24-09-2024

кому плюс поставить даже не знаю

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Гость

06:27:43 25-09-2024

Тишина должна быть в библиотеке

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