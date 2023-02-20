В Алтайском крае женщина сожгла свою малолетнюю дочь на глазах у сына

После происшествия мать скрылась с места, а ребёнок скончался от травм

20 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства полуторагодовалой девочки собственной матерью в селе Урожайном Советского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, местная жительница облила ребёнка горючей жидкостью и подожгла на глазах у своего восьмилетнего сына.

Инцидент произошёл возле складских помещений в селе. После происшествия мать скрылась с места, а ребёнок скончался от травм. Известно, что семья состоит на учёте как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Женщина задержана. Органами СК также проводится проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьёй – по факту их действия или бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.