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В Алтайском крае женщина сожгла свою малолетнюю дочь на глазах у сына

После происшествия мать скрылась с места, а ребёнок скончался от травм

20 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства полуторагодовалой девочки собственной матерью в селе Урожайном Советского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, местная жительница облила ребёнка горючей жидкостью и подожгла на глазах у своего восьмилетнего сына.

Инцидент произошёл возле складских помещений в селе. После происшествия мать скрылась с места, а ребёнок скончался от травм. Известно, что семья состоит на учёте как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Женщина задержана. Органами СК также проводится проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьёй – по факту их действия или бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии 24

  • Прочитал новость и нахожусь в фрустрации, ни мыслей, ни слов от такого ужаса... Весна близко...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Как такое может быть!!!О Боже!!!....
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Тварь эту на кол посадить.Малышке царство небесное
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Пока не убили в полицию не обращаться - законодательство РФ, как могла 1.5 г. девочка подать заявление в полицию?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Это что-то запредельное. Даже преступления укрофашистов меркнут перед этим зверством. Эту тварь, которую по недоразумению называют мамашей следует подвергнуть сжиганию на медленном огне. ?-летнего пацана поместить в спецлечебницу для психологической реабилитации.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Брат погибшей на всю жизнь с душевной травмой, и как она отразится на его жизни и отношении к людям? Не называйте матерью это двуногое существо!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Почему она не в дурке? Она явно не из тихих психов.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласна на все 100%
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Зверские убийства детей родителями случаются все чаще
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Как это понимать , что семья состоит на учёте как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах и сожгла как фашистка малолетнюю дочку. А где правоохранительные органы были и Комитет по образованию, прокуратура как надзорный орган?Ведь девочку теперь не вернуть. А кто за это ответит?Эта дурочка мамашка, И дальше она сына убьёт, да и других людей может. Она опасна для общества.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Слов нет. Представляю, что с ней сокамерницы сделают
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Боже мой, даже подумать страшно какую мученическую смерть приняла девочка. Но зато была в семье, а не в детском доме. Когда уже все эти надзорные органы начнут вовремя изымать детей из таких вот семей. В детских домах работают нормальные адекватные трезвые женщины. Ужасы там не творятся, как любят в кино показывать, что детский дом похож на концлагерь. Сейчас все детские дома прекрасно оснащены, дети там одеты, обуты и накормлены. Воспитатели и няни с ними круглосуточно. Игрушек куча, проводятся праздники, занятия по возрастам. И маме такой надо пожизненно дать.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • почему не забрали детей -раз её ограничили в правах.халатное отношение органов опеки привели к непоправимой беде. эту мразь надо не лечить а сразу прибить
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Пц, слов нет...Жалко малышку...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Да ничего не сделают. Чем больше живу, тем всё больше убеждаюсь, что никто не относится к ребёнку хуже, чем его собственная мать. Этот случай просто ещё одно яркое подтверждение этому.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ужас что творят недоматери,мразь как же это можно сотворить с дитем!!!!!!Господи как же ей было больно!!!!!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос о вводе лицензии на родительство встал, как никогда остро и быдло надо лишать всех пособий, чтоб стимула рожать не возникало
    20 февраля, Гость   Ответить
  • что с ней сокамерницы сделают_____ в итоге она сама попросит, чтоб ее придушили
    20 февраля, Гость   Ответить
  • В каком бы состоянии женщина не была, больная, пьяная, в состоянии стресса, но материнский инстинкт он всегда затмевает всё остальное, он даже сильнее инстинкта самосохранения. Это не женщина и не мать, это - НЕЛЮДЬ. Что её посадят, это однозначно. Самое главное, чтобы сокамерницы не оплошали.....
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Облить эту тварь горячей жидкостью и сжечь! Пусть испытает всю ту боль, что испытала эта крошка! Гореть в аду!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Где был отец в это время?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • но материнский инстинкт - у людей нет инстинктов. "Где был отец в это время?" - у него лапки. Вы забыли, что у нас матерей судят, если ребенок остался с отцом, и с этим ребенком что-то случилось?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Где был отец в это время?- семья неблагополучная. отца могло не быть СОВСЕМ. ну не считать же отцом всякого, кто "сунул-вынул и бежать"
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да можно, конечно, сжигать таких, но дело в том что тенденция на ужесточение и самоуничтожение в обществе усиливается, посему тут в консерватории надо что-то менять, то бишь устранять причину, а не последствия гасить. И надеюсь редакция проследит каков будет приговор, иначе это очередные окна овертона которые постепенно приучают обывателя к подобным события как обыденности - инфа подаётся сухо, как и принято в постРоссии без моральной оценки произошедшего.
    21 февраля, Гость   Ответить
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