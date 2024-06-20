В Алтайском медицинском университете стартовала приемная кампания

В этом году в вузе впервые можно поступить после девятого класса на программы СПО

20 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Здание АГМУ в Барнауле / Фото: asmu.ru

В четверг, 20 июня, в Алтайском государственном медицинском университете стартовала приемная кампания для абитуриентов. Ровно в девять утра двери главной кузницы медицинских кадров радушно открылись для желающих стать студентом вуза с 70-летней историей.

Символично первым абитуриентом стала Анастасия Ф., которая в этом году окончила девятый класс. Девушка решила поступать на программу среднего профессионального образования по очной форме обучения на "Медико-профилактическое дело".

"С профессией врача определилась еще учась в третьем классе. Хотела поступать после окончания школы, но в 2024 году стало известно, что в АГМУ ведут набор абитуриентов после окончания девятых классов. Два года специальной подготовки позволит получить важные медицинские навыки, чтобы в дальнейшем поступить в вуз на программы специалитета. Буду первым врачом в нашей семье", – поделилась Настя.

Напомним, в этом году в АГМУ впервые ведут набор абитуриентов после окончания девятого класса по программам "Медико-профилактическое дело" и "Фармация". Обучающимися станут 30 человек.

Подать документы на обучение будущие студенты могут:

в учебном корпусе АГМУ (Папанинцев, 126, ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме выходных);

через "Личный кабинет поступающего";

посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" (через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг").

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, в первый день работы в приемной комиссии немноголюдно, но это дело времени. Уже в июле, когда выпускники школ получат документы, начнется "жаркая пора".

В 10 утра к чат-боту приемной комиссии было уже более двух тысяч обращений. На данный момент вуз принял 12 заявлений, которые абитуриенты подали через "Госуслуги" и 10 – через "Личный кабинет".

Отметим, что в этом году для получения образования по программам специалитета АГМУ предоставляет 735 бюджетных мест: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Фармация", "Клиническая психиатрия".