В Алтайском музыкальном театре назначили нового директора
Им стал Андрей Малышев, который два года занимал должность с приставкой временно исполняющего обязанности
22 августа 2023, 20:59, ИА Амител
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова представила нового директора коллективу краевого музыкального театра. Как сообщает пресс-служба Минкульта региона, должность занял Андрей Малышев — два года он занимал ее с приставкой временно исполняющего обязанности.
Малышев окончил Алтайский госинститут искусств и культуры по специальности "художественное народное творчество". Дополнительное образование по направлению "управление в сфере" культуры он получил в 2018 году.
Новый директор работал репетитором в Студии театра танца имени Розы Фибер, занимал должность администратора в Алтайском театре музкомедии, а в 2016 году работал замглавы музыкального театра по развитию. Обязанности директора он исполнял с 2021 года.
07:48:28 23-08-2023
Замечательно, что местный!