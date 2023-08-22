В Алтайском музыкальном театре назначили нового директора

Им стал Андрей Малышев, который два года занимал должность с приставкой временно исполняющего обязанности

22 августа 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: culture22.ru

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова представила нового директора коллективу краевого музыкального театра. Как сообщает пресс-служба Минкульта региона, должность занял Андрей Малышев — два года он занимал ее с приставкой временно исполняющего обязанности.

Малышев окончил Алтайский госинститут искусств и культуры по специальности "художественное народное творчество". Дополнительное образование по направлению "управление в сфере" культуры он получил в 2018 году.

Новый директор работал репетитором в Студии театра танца имени Розы Фибер, занимал должность администратора в Алтайском театре музкомедии, а в 2016 году работал замглавы музыкального театра по развитию. Обязанности директора он исполнял с 2021 года.