НОВОСТИЭкология

В алтайском озере массово погибла рыба

Предположительно, это могло случиться из-за нехватки кислорода в воде

14 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители села Верх-Чуманка в Баевском районе Алтайского края сообщили о массовой гибели рыбы в местном озере. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

На поверхность озера всплыли как молодые, так и уже взрослые особи. 

"Все, щука вон плавает поверху, рот раскрыла. Что творится", – сказал автор видео. 

Причина происшествия неизвестна. Предположительно, это могло случиться из-за нехватки кислорода в воде.

Алтайский край рыба

Комментарии 10

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Гость

07:41:52 14-08-2023

Местных импортозамещателей нужно буцкать. Расскажут что в озеро слили.

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Гость

08:14:17 14-08-2023

Гость (07:41:52 14-08-2023) Местных импортозамещателей нужно буцкать. Расскажут что в оз... Да необязательно что-то особенное в озеро сливать. Достаточно пару раз загнать в озеро коров охладится, а на такой жаре озероо начинает цвести и всё, приехали...

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ГадкийЯ

08:50:10 14-08-2023

Гость (08:14:17 14-08-2023) Да необязательно что-то особенное в озеро сливать. Достаточн... Да вы что? Много лет назад жил в селе-стада на летнем выпасе постоянно гоняли на водопой к пруду или озеру,но рыба никогда от этого не дохла. Т.е по вашему немытые копыта виноваты?

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Гость

09:01:52 14-08-2023

Как водится никого не найдут. А мужику за несколько рыбьих хвостов срок дают. Почувствуй разницу.

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Гость

10:37:54 14-08-2023

Гость (09:01:52 14-08-2023) Как водится никого не найдут. А мужику за несколько рыбьих х... Дуру то не гони. За щучьи хвосты никому срок не дают. Дают срок за краснокнижные хвосты. Ну, и если ловить щучьи хвосты запрещенными сетями, то тоже срок дадут. Но сетями ловят не "несколько рыбьих хвостов", сетями варварски изничтожают всю рыбу.

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Афиноген

09:41:14 14-08-2023

В один момент всей рыбе кислороду не хватило?Сомнительно весьма.

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Гость

10:24:54 14-08-2023

Афиноген (09:41:14 14-08-2023) В один момент всей рыбе кислороду не хватило?Сомнительно вес... А как по другому то? Рыбы в кислородных масках не плавают, если кислорода в воде нет, например от жары, то его нет для всех одновременно.

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Гость

16:15:37 14-08-2023

Гость (10:24:54 14-08-2023) А как по другому то? Рыбы в кислородных масках не плавают, е... А с чего кислорода стало не хватать ? Растения подводные также его вырабатывают на свету, вода насыщается с поверхности также, это не зима где льдом все закрыто. Может конечно размножиться на жаре водоросль, забыл как называется, которая поглощает кислород, тогда да, беда будеь. Но она обычно размножается когда в озеро что-то сливают совсем для него не предназначенное.

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Гость

14:11:01 14-08-2023

В связи с чем нехватка кислорода??? снова статья с загадками, прямо ребус, догадайся мол, сама!!!

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Гость

22:44:27 14-08-2023

Гость (14:11:01 14-08-2023) В связи с чем нехватка кислорода??? снова статья с загадками... Например в связи с жарой.

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