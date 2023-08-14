В алтайском озере массово погибла рыба

Предположительно, это могло случиться из-за нехватки кислорода в воде

14 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители села Верх-Чуманка в Баевском районе Алтайского края сообщили о массовой гибели рыбы в местном озере. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

На поверхность озера всплыли как молодые, так и уже взрослые особи.

"Все, щука вон плавает поверху, рот раскрыла. Что творится", – сказал автор видео.

Причина происшествия неизвестна. Предположительно, это могло случиться из-за нехватки кислорода в воде.