В алтайском поселке из-за неосторожной сварки случился крупный пожар

Площадь достигла 120 "квадратов"

26 декабря 2024, 15:20, ИА Амител

Пожар в поселке Лебяжье / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В поселке Лебяжье спасатели ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На момент прибытия первого подразделения горели частный жилой дом и гараж открытым огнем", – рассказали в ведомстве.

Возникла угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 120 "квадратов".

В ликвидации пожара участвовали 38 человек личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.