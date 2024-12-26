В алтайском поселке из-за неосторожной сварки случился крупный пожар
Площадь достигла 120 "квадратов"
26 декабря 2024, 15:20, ИА Амител
Пожар в поселке Лебяжье / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В поселке Лебяжье спасатели ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
"На момент прибытия первого подразделения горели частный жилой дом и гараж открытым огнем", – рассказали в ведомстве.
Возникла угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 120 "квадратов".
В ликвидации пожара участвовали 38 человек личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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