В алтайском райцентре не успели вовремя заменить водопровод из-за грунтовых вод
Работы проводят так, чтобы избежать массового отключения воды у жителей
07 декабря 2024, 13:33, ИА Амител
Минстрой Алтайского края контролирует замену водопровода в селе Михайловское, где высокий уровень грунтовых вод не позволил завершить работы по прокладке новой магистрали к 30 ноября.
Как сообщили amic.ru в ведомстве, инженерные работы осложняются проседанием почв над пустотами, которые заполнены грунтовыми водами.
"За два месяца коммунальщики заменили 560 метров магистральных водопроводных сетей диаметром 100 миллиметров и 240 метров разводящих сетей диаметром 63 миллиметра. Также по контракту с подрядчиком ведется обустройство 18 колодцев и прокладывается более 1300 метров нового трубопровода для подключения жителей села к отремонтированной системе водоснабжения", – говорится в сообщении.
Работы по замене участков водопроводных сетей проводятся так, чтобы массово не ограничивать водоснабжение населения, добавили в министерстве.
14:33:52 07-12-2024
Очень просто. Проложить пластик.
17:43:01 07-12-2024
2 солдата из стройбата заменяют экскаватор
17:57:23 07-12-2024
Александр (17:43:01 07-12-2024) 2 солдата из стройбата заменяют экскаватор... А один погрансолдат заменяет весь стройбат.
18:42:17 07-12-2024
Гость (17:57:23 07-12-2024) А один погрансолдат заменяет весь стройбат.... А вы в стройбате и правда такие "супер звери" были, что вам даже оружие не давали?
20:44:05 07-12-2024
Гость (18:42:17 07-12-2024) А вы в стройбате и правда такие "супер звери" были, что вам ... Читайте медленнее , вникайте в смысл.😜
20:41:12 07-12-2024
Грунтовые воды . Не захотели . Это ж надо работать. Деньги как неосвоенные вернут в бюджет . И так везде .Работать не хотят , делают вид что у них всё хорошо, за это их не .... трогают . И так везде , тиш и благодать.