В алтайском райцентре не успели вовремя заменить водопровод из-за грунтовых вод

Работы проводят так, чтобы избежать массового отключения воды у жителей

07 декабря 2024, 13:33, ИА Амител

Фото: Ryk Porras / unsplash.com.

Минстрой Алтайского края контролирует замену водопровода в селе Михайловское, где высокий уровень грунтовых вод не позволил завершить работы по прокладке новой магистрали к 30 ноября.

Как сообщили amic.ru в ведомстве, инженерные работы осложняются проседанием почв над пустотами, которые заполнены грунтовыми водами.

"За два месяца коммунальщики заменили 560 метров магистральных водопроводных сетей диаметром 100 миллиметров и 240 метров разводящих сетей диаметром 63 миллиметра. Также по контракту с подрядчиком ведется обустройство 18 колодцев и прокладывается более 1300 метров нового трубопровода для подключения жителей села к отремонтированной системе водоснабжения", – говорится в сообщении.

Работы по замене участков водопроводных сетей проводятся так, чтобы массово не ограничивать водоснабжение населения, добавили в министерстве.