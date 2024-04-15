В алтайском селе смыло мост через реку

По словам местной жительницы, районная администрация не решает проблему из-за нехватки денег

15 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Мост в селе Чаузово / Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Чаузово Топчихинского района паводком смыло единственный мост через реку, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как отметила местная жительница, сельская администрация организовала перевозку жителей на лодке, но машинам приходится ехать лишние 20-25 километров до ближайшего моста в село Листвянка.