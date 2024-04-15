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В алтайском селе смыло мост через реку

По словам местной жительницы, районная администрация не решает проблему из-за нехватки денег

15 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Мост в селе Чаузово / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мост в селе Чаузово / Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Чаузово Топчихинского района паводком смыло единственный мост через реку, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как отметила местная жительница, сельская администрация организовала перевозку жителей на лодке, но машинам приходится ехать лишние 20-25 километров до ближайшего моста в село Листвянка.

"Администрация района сказала: "Денег нет, ищите селом сами". Типа надо 15-20 млн рублей. Простите, но, во-первых, откуда такие цифры? Во-вторых, где селу на это деньги брать?" – поинтересовалась сельчанка.

Алтайский край жалобы и просьбы
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Комментарии 6

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Гость

15:25:17 15-04-2024

в Чаузово мост пусть рыбаки делают барнаульские. у них там просто нашествие летом по этому мостику. вот и снизили ресурс .

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Гость

15:25:33 15-04-2024

Попросите Гатилова. Он и реку засыпет и дом построит там.

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Гость

16:51:02 15-04-2024

Чаузовцам надо с барнаульцев деньги брать за проезд, так как барнаульцы брали с чаузовцев в своё время за проезд по новому мосту.

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Гость

17:44:10 15-04-2024

Администрация Алтайского края готовилась к паводку и рапортовала о готовности. Готовность включает обследование мостов, дамб, водопропусков под дорогами... и обеспечение их функционирования с достаточным запасом прочности при паводке. На проверку каждый год готовности нет, но "мы готовились". Сегодня необходимо начать планировать и выполнять работы по защите объектов от паводка 2025 на основе опыта паводка 2024, предупреждать ЧС, а не устранять потом последствия ЧС, что всегда дороже.

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Гость

21:15:03 15-04-2024

Гость (17:44:10 15-04-2024) Администрация Алтайского края готовилась к паводку и рапорто... Если каждый раз одно и тоже - мы готовились, но что-то пошло не так, значит дело не в паводке ...

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Гость

20:30:01 16-04-2024

Гость (21:15:03 15-04-2024) Если каждый раз одно и тоже - мы готовились, но что-то пошло... Дело в мышах?

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