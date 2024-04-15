В алтайском селе смыло мост через реку
По словам местной жительницы, районная администрация не решает проблему из-за нехватки денег
15 апреля 2024, 15:15, ИА Амител
Мост в селе Чаузово / Фото: "Инцидент Барнаул"
В селе Чаузово Топчихинского района паводком смыло единственный мост через реку, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как отметила местная жительница, сельская администрация организовала перевозку жителей на лодке, но машинам приходится ехать лишние 20-25 километров до ближайшего моста в село Листвянка.
"Администрация района сказала: "Денег нет, ищите селом сами". Типа надо 15-20 млн рублей. Простите, но, во-первых, откуда такие цифры? Во-вторых, где селу на это деньги брать?" – поинтересовалась сельчанка.
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15:25:17 15-04-2024
в Чаузово мост пусть рыбаки делают барнаульские. у них там просто нашествие летом по этому мостику. вот и снизили ресурс .
15:25:33 15-04-2024
Попросите Гатилова. Он и реку засыпет и дом построит там.
16:51:02 15-04-2024
Чаузовцам надо с барнаульцев деньги брать за проезд, так как барнаульцы брали с чаузовцев в своё время за проезд по новому мосту.
17:44:10 15-04-2024
Администрация Алтайского края готовилась к паводку и рапортовала о готовности. Готовность включает обследование мостов, дамб, водопропусков под дорогами... и обеспечение их функционирования с достаточным запасом прочности при паводке. На проверку каждый год готовности нет, но "мы готовились". Сегодня необходимо начать планировать и выполнять работы по защите объектов от паводка 2025 на основе опыта паводка 2024, предупреждать ЧС, а не устранять потом последствия ЧС, что всегда дороже.
21:15:03 15-04-2024
Гость (17:44:10 15-04-2024) Администрация Алтайского края готовилась к паводку и рапорто... Если каждый раз одно и тоже - мы готовились, но что-то пошло не так, значит дело не в паводке ...
20:30:01 16-04-2024
Гость (21:15:03 15-04-2024) Если каждый раз одно и тоже - мы готовились, но что-то пошло... Дело в мышах?