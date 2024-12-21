В алтайском селе устранили порыв на водопроводе, который случился на прошлой неделе
Коммунальщики не могли оперативно перебросить тяжелую технику из-за тонкого льда
21 декабря 2024, 13:59, ИА Амител
Фото: Ryk Porras / unsplash.com
В Алтайском крае устранили порыв на водопроводе диаметром 150 мм в селе Столбово Каменского района, сообщили amic.ru в региональном Минстрое.
Коммунальная авария нпроизошла на прошлой неделе. Из-за тонкого льда коммунальщики не могли оперативно перебросить тяжелую спецтехнику. Поэтому ремонтные работы завершили только 21 декабря в 12:08.
"Из-за порыва на сетях водоснабжение у жителей не было ограничено, подтоплений домов нет. После устранения аварии бригада откачала воду из колодцев, чтобы она не выходила на поверхность", – добавили в пресс-службе.
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