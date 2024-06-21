В алтайском соцфонде предупредили о новом виде мошенничества

Фонд предоставляет услуги бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ, а также онлайн через портал госуслуг

21 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят на мобильные телефоны и представляются сотрудниками Социального фонда. Они сообщают, что по "новой информации" человеку не хватает стажа для выхода на пенсию, и пугают приостановкой выплат, если стаж не подтвердить, рассказали в алтайском отделении СФР.

Злоумышленники предлагают записаться на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать свои личные документы, а затем подтвердить запись с помощью кода, который придет в СМС.

"Если вы столкнулись с такой ситуацией, то знайте, что вы разговариваете с мошенниками. Региональное отделение Социального фонда настоятельно рекомендует прекратить общение. Будьте осторожны и никогда не сообщайте звонящим по телефону свои паспортные данные, номер банковской карты, ПИН- или СМС-код или пароль от личного кабинета", – сказано в сообщении.

Кроме того, работники Социального фонда не совершают обходы домов с предложениями для пенсионеров. Фонд предоставляет услуги бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ, а также онлайн через портал госуслуг.