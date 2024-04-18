Юридических оснований для досрочной выплаты пенсий и пособий нет

18 апреля 2024, 10:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Майские праздники не повлияют на даты выплат пенсий и пособий, сообщили в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.

"Юридических оснований для досрочной выплаты пенсий и пособий нет: 2 и 3 мая в этом году рабочие дни, суббота, 4 мая, рабочая в большинстве отделений почтовой связи", – подчеркнули в Соцфонде.

Также напомнили:

начисление пенсий на банковские карты и доставка через почтовые отделения пенсий за текущий месяц начинается не ранее 3-го числа каждого месяца;

пособия на детей начисляют в единый день – 3-го числа текущего месяца за предыдущий;

3 мая родителям начислят единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Работающие родители получат выплату по уходу за ребенком до полутора лет до 8 мая;

если родители получают пособия через "Почту России", доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

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