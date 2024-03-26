В Алтайском управлении по труду и занятости назвали причины острой нехватки кадров

Для решения этой проблемы краевое управление создает различные проекты, а на федеральном уровне заработает нацпроект, однако им потребуется время

26 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Рабочее место / Фото: unsplash.com

71% студентов технического и классического университетов Алтайского края планируют вести в регионе собственный бизнес. Исследование провел филиал Финансового университета в конце 2023 года, сообщает Business FM* Барнаул. Они опросили 510 студентов различных специальностей выпускных курсов.

Подавляющее большинство отметило, что станут бизнесменами сразу после окончания вуза, около 10% уже ведут свое дело. Это большой вклад в создание рабочих мест в крае, но будущие бизнесмены могут столкнуться с проблемой нехватки кадров. Сейчас в регионе она обстоит особенно остро, отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

По словам начальника ведомства Надежды Капуры, это связано с несколькими причинами: некоторые студенты не идут работать по специальностям, другие уходят в бизнес, еще целый пласт уезжает из региона.

"Мы сегодня видим, что самая актуальная тема – это острый дефицит кадров. У нас на региональном рынке 2 года эта тенденция только усугубляется, спрос на кадры превышает предложения. Если говорить по сегментам, то спрос есть почти по всем. Это как специалисты разной квалификации, так и узкопрофильные. Все отрасли испытывают сегодня кадровый голод. Большую потребность у нас испытывает аграрный сектор, а также IТ", — рассказала Капура. Для решения этой проблемы краевое управление по труду и занятости населения совместно с вузами Алтайского края создают различные проекты. На федеральном уровне в 2025 году будет запущен национальный проект "Кадры", в том числе направленный и на то, чтобы школьники грамотнее выбирали себе профессии и в будущем становились специалистами именно в этой области. А вот насколько быстро все усилия дадут результат, пока прогнозов нет. Как отмечают специалисты, должно пройти минимум 5 лет: период, когда школьник выберет себе специальность и получит по ней диплом.

Но до это проблема с дефицитом кадров будет, похоже, усугубляться. Ведь результаты опроса филиала Финансового университета говорят о том, что большая часть будущих выпускников не пойдет в наем и не закроет пробелы в кадрах на предприятиях.

* Business FM ("Бизнес ФМ")