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В Алтайском управлении по труду и занятости назвали причины острой нехватки кадров

Для решения этой проблемы краевое управление создает различные проекты, а на федеральном уровне заработает нацпроект, однако им потребуется время

26 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Рабочее место / Фото: unsplash.com
Рабочее место / Фото: unsplash.com

71% студентов технического и классического университетов Алтайского края планируют вести в регионе собственный бизнес. Исследование провел филиал Финансового университета в конце 2023 года, сообщает Business FM* Барнаул. Они опросили 510 студентов различных специальностей выпускных курсов.

Подавляющее большинство отметило, что станут бизнесменами сразу после окончания вуза, около 10% уже ведут свое дело. Это большой вклад в создание рабочих мест в крае, но будущие бизнесмены могут столкнуться с проблемой нехватки кадров. Сейчас в регионе она обстоит особенно остро, отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

По словам начальника ведомства Надежды Капуры, это связано с несколькими причинами: некоторые студенты не идут работать по специальностям, другие уходят в бизнес, еще целый пласт уезжает из региона.

"Мы сегодня видим, что самая актуальная тема – это острый дефицит кадров. У нас на региональном рынке 2 года эта тенденция только усугубляется, спрос на кадры превышает предложения. Если говорить по сегментам, то спрос есть почти по всем. Это как специалисты разной квалификации, так и узкопрофильные. Все отрасли испытывают сегодня кадровый голод. Большую потребность у нас испытывает аграрный сектор, а также IТ", — рассказала Капура. Для решения этой проблемы краевое управление по труду и занятости населения совместно с вузами Алтайского края создают различные проекты.  На федеральном уровне в 2025 году будет запущен национальный проект "Кадры", в том числе направленный и на то, чтобы школьники грамотнее выбирали себе профессии и в будущем становились специалистами именно в этой области. А вот насколько быстро все усилия дадут результат, пока прогнозов нет. Как отмечают специалисты, должно пройти минимум 5 лет: период, когда школьник выберет себе специальность и получит по ней диплом.

Но до это проблема с дефицитом кадров будет, похоже, усугубляться. Ведь результаты опроса филиала Финансового университета говорят о том, что большая часть будущих выпускников не пойдет в наем и не закроет пробелы в кадрах на предприятиях.

* Business FM ("Бизнес ФМ")

Алтайский край кадровый дефицит

Комментарии 36

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Гость

09:11:43 26-03-2024

Проблема проста. Молодежи запудрили бошки блогерством, и все они не хотят ходить на работу, все хотят сидеть у компа дома.
Добр пожаловать на заводы господа. Мы вас Ждем )

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гость

09:52:58 26-03-2024

Гость (09:11:43 26-03-2024) Проблема проста. Молодежи запудрили бошки блогерством, и все... как платить начнете - так подумаем

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Гость

10:12:37 26-03-2024

Гость (09:11:43 26-03-2024) Проблема проста. Молодежи запудрили бошки блогерством, и все... А что производит ваш завод?

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Гость

10:40:48 26-03-2024

Гость (10:12:37 26-03-2024) А что производит ваш завод? ... Онкологию.

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Гость

10:26:52 26-03-2024

Гость (09:11:43 26-03-2024) Проблема проста. Молодежи запудрили бошки блогерством, и все... И правильно, блогеры шикарные деньги делают, а на заводе за подачку лапу сосать, и до пенсии раком загнуться, заводы для дураков.

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Гость

10:34:23 27-03-2024

Гость (09:11:43 26-03-2024) Проблема проста. Молодежи запудрили бошки блогерством, и все... Проблема в том что,наши ЗП не соответствуют жизни! Вот и валят отсюда!

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Гость

09:12:44 26-03-2024

некоторые студенты не идут работать по специальностям, другие уходят в бизнес, еще целый пласт уезжает из региона --- и на самый главный вопрос, почему так, никто не отвечает. Наверное трудный вопрос

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Гость

09:23:43 26-03-2024

Мальчики сианут бизнесменами, девочки моделями. У всех будут крутые машины и регулярный отдых на Бали

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Гость

09:28:06 26-03-2024

Гость (09:23:43 26-03-2024) Мальчики сианут бизнесменами, девочки моделями. У всех будут... Вот так они и думаю. А по факту, девочки сидят в вебкамах, сиськи показывают, а мальчики не становятяся мужчинами, красят волосы и ногти...

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Гость

10:58:55 26-03-2024

Гость (09:23:43 26-03-2024) Мальчики сианут бизнесменами, девочки моделями. У всех будут... Знаю одного, он ловко мажором прикинулся перед девахой трудягой, на пузо её словил и жить её к предкам своим загнал. Теперь она вкалывает, а он балдеет, других учит тому-же. Мужским направлением это называет.

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Иванна

09:34:42 26-03-2024

А где же хваленые иностранные специалисты? А все на рынках сидят торгуют, жены рожают детей под материнский капитал. Дворниками да на заводах работает местный контингент. Как то так.

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Гость

09:35:29 26-03-2024

1 маленькие ЗП
2 тотальная лень молодняка и боязнь быть не "успешными" в глазах сверстников. Короче, комплексы у детей.

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Гость

10:17:51 26-03-2024

Выросло поколение потребителей. Разве не это было объявлено официальной целью реформы (уничтожения) образования? Никаких положительных перемен при сохранении власти одичалых феодалов ждать не приходится...

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Гость

10:17:59 26-03-2024

сайт труд всем - работники управления не пробовали открывать? А там запредельная зарплата - МРОТ 22129 за 8 часов рабочего дня, да еще доехать до работы 2 часа в одну сторону, два в другую.

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Гость

10:24:31 26-03-2024

Нужны конкретные, недешёвые меры. Заводам выкупать жильё и сдавать сотрудникам под разумную оплату и гарантии порядочного отношения. Иначе так и будете стонать, что молодёжь уезжает в москву и питер.

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Гость

10:51:00 26-03-2024

Начальников дебилов до фига,типа лучше знают,как тебе надо работать.Да сверхурочно и в выходные обязан работать,иначе премии лишат или вообще:не нравится увольняйся.

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Гость

10:57:29 26-03-2024

Получается, что школьники не правильно выбирают профессии и от этого в дальнейшем нонешний дефицит кадров???))))))) Деньги не платят нигде - вот единственная причина всей проблемы. Идите в пень дырявый с такими зарплатами

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Гость

12:32:18 26-03-2024

Гость (10:57:29 26-03-2024) Получается, что школьники не правильно выбирают профессии и ... Вот и идут. Кто в крупные города поближе к цивилизации, кто за бугор.

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гость

11:16:10 26-03-2024

Настало время - "очередь за забором" закончилась.

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Светлана

11:18:03 26-03-2024

Низкий уровень заработной платы- основная причина. Получают нормально 2 человека,остальным минимум,средняя " температура по больнице" вообщем то и ничего выходит

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Дмитрий

11:19:00 26-03-2024

Минимум на семью сейчас надо от 💯тр, ± нормальная зп это 200-250, покажите где у вас дефицит по таким вакансиям?

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Гость

11:21:23 26-03-2024

У Барнаултрансмаша на hh.ru уже больше года висит вакансия программиста 1С. Зарплата не указана. Но в самом тексте вакансии написано "Высокая заработная плата", и требования к навыкам для вполне себе опытного 1С-ника (не вчерашнего студента). Ради интереса решил поинтересоваться, какую же всё-таки сумму этой "высокой зарплаты" предлагают. Ответ кадровика меня просто убил: по согласованию с руководством от 55 тыс.рублей. Так и хотелось ответить: Вы там что, с дуба рухнули??? Совсем что-ли людей за идиотов держат? Зачем тогда в объявлении врать про "высокую зарплату"?

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Гость

12:10:42 26-03-2024

Люди начали понимать, что работать и зарабатывать это две разные вещи. Яркий пример-депутаты , чиновники, артисты, футболисты ну и конечно эти самые блогеры.

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Рантье

12:21:00 26-03-2024

Алтайское отделение труда и занятости никого на работу не устраивает, привратилось в статисов по отслеживанию положения на рынке труда! А сколько денег из бюджета на содержание и индексацию их зарплат любое частное предприятие или завод позавидует! Что касаемо всестраждущего повышения зарплат глава Центробанка Набиулина правильно сказал - производительность не растёт, а в связи с кадровым голодом работадатели вынуждены поднимать зарплату и тем самым способствовать разгону инфляции! ...замкнутый круг получается...))

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Гость

13:03:57 26-03-2024

Ликвидировать все кадровые агентства и биржи труда. Абсолютно лишнее звено которое поедает в огромных количества бюджетные деньги. Толку от них никакого. Пусть сами идут работать на завод. Мне человеку с 30 летним юридическим стажем. Предложили работать в депо пол подметать или кондуктором. Идиоты одним словом.

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Гость

13:33:52 26-03-2024

А почему комментарий про зарплату , размером МРОТ закрыли - или это не правда? На сайте трудвсем- таких вакансий полно, за 8-и часовой рабочий день и в транспорте по 2 часа до работы и обратно.

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!

13:56:41 26-03-2024

просто все хотят быть чинушками

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Гость

07:43:07 28-03-2024

! (13:56:41 26-03-2024) просто все хотят быть чинушками... Приходи, у нас в администрации острый дефицит, в отдел ЖКХ остро требуются два специалиста, за два месяца ни одного желающего, ЗП на руки 25 тысяч рублей.

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Гость

14:35:18 26-03-2024

главный ресурс для зарабатывания при Капитализме - это люди мечтающие стать Капиталистами!!! Как только все поймут, что Капитализм это возможности для многих... а Социализм это возможности для всех!.. То Капитализм тут же закончится!

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Гость

16:56:27 26-03-2024

Сейчас из региона уезжает около 25 000 специалистов в год. Причина низкая зарплата. И это не первый год. У нас критически не хватает врачей, учителей. Учитель в Москве получает 120 000 рублей - где такую зарплату платят на Алтае. Если так пойдет, то через некоторое время - будут закрываться школы и больницы. Выход есть: 1) поднять заработную плату до средней по РФ 2) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ЖИЛЬЯ для важных для региона специальностей. Сделать это очень просто - каждая пятая построенная квартира Барнаула куплена для инвестирования . Собственники этих квартир с удовольствием сдадут в наем эти квартиры государству под гарантии. С другой стороны - можно ввести дополнительный налог на собственников, имеющих 2 и более квартиры. Настало время нестандартных решений, а не отписок, что по "объективным причинам" краю не хватает работников.

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Гость

17:20:17 26-03-2024

Гость (09:35:29 26-03-2024) 1 маленькие ЗП2 тотальная лень молодняка и боязнь быть н... А второе из первого и вытикает

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Джо

18:00:30 26-03-2024

Проблема в ЗП и переработках. Сделайте неделю 36-40 часов, без переработок, и зп что бы мог человек и съем жилья мог оплачивать и ипотеку, и семью, и одеться и поесть. Это надо что бы зп от 200 тыс были. А предлагают 55 тыс. И те не платят, по итогу 18 тыс.

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Гость

22:36:19 26-03-2024

если зп "от 200 тыс" у всех будет, то булка хлеба 500 р будет стоить. Вообще в экономике чтоль ни бум-бум? А вот если не только получать, а еще повысить эффективность и полезность твоего труда, то тогда да, профит будет. Только вот не у всех людей это получается, в основном из-за своей лени к учебе и труду

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Маруся

19:15:05 26-03-2024

В селе учителя на две ставки получают 30-32 тысячи, имея первую категорию. По семь уроков каждый день, потому что молодых педагогов нет, не едут в село. Скоро и мы на пенсию уйдем. Но за эти деньги с нас требуют рабочие программы, отчеты, качество знаний, успеваемость. Да многое ещё чего! Была в ВУЗе, там студенты открыто говорят, что в школу работать за такие деньги не пойдём!

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Гость

07:44:23 28-03-2024

Маруся (19:15:05 26-03-2024) В селе учителя на две ставки получают 30-32 тысячи, имея пе... У коллеги жена учитель математики, классное руководство 47 тысяч чистыми+ 2 тысячи компенсация коммуналка, село.

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Вольдемар

00:00:20 27-03-2024

ЗП в регионе = МРОТ, о каких кадрах идёт речь? Вы пробовали на этот МРОТ выживать, за ипотеку, коммунальные услуги платить, про детей вообще молчу. Люди работают на износ!!!! На 2-х, 3-х работах, чтобы не скатиться в нищету и не побираться по помойкам !!! Вы там глаза откройте!!! Кадров у них не хватает!!! По 4 начальника на каждом предприятии управляют одним рабочим, тупо проедают ФОТ работодателя, тут люди просто не выносят психологического давления, не считая зарплаты которую можно назвать подачкой, чтобы с голоду не сдохнуть, да и условия труда, которые приравниваются к концлагерю. Молодежь молодцы, что работают на себя , да лучше на родительской шее сидеть пока есть возможность, чем быть униженным всем выше перечисленным!

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