В алтайском крайвоенкомате объяснили, почему не отдали орден матери погибшего бойца
Награда пока не поступила в регион, а женщину вызывали для уточнения данных
24 апреля 2024, 20:00, ИА Амител
В Военном комиссариате Алтайского края разъяснили ситуацию с орденом, который не получила мать бойца, признанного погибшим. Выяснилось, что он пока не прибыл в регион, а женщину вызывали для уточнения данных.
Ранее в соцсетях появилась информация, что женщину вызвали в военкомат для вручения ордена Мужества, к которому посмертно представили ее сына. Со слов жительницы Алтайского края, ей вручили пакет документов, удостоверяющих получение награды, и коробку, в которой физически ордена не оказалось.
В крайвоенкомате объяснили, что госнаграда в военный комиссариат пока не поступала. Ее передадут при поступлении в установленном порядке – сейчас она находится в воинской части в Уссурийске. Мать же вызывали для уточнения данных, в том числе и расчетных счетов, которые нужны для перевода средств в связи с представлением к госнаграде.
"Мы соболезнуем семье бойца. Надеемся, что эта ситуация разрешится, и родные смогут проститься с ним. Мы, действуя по регламенту, установленному в данном случае, направили запрос в управление кадров Восточного военного округа для направления государственной награды в крайвоенкомат", – пояснили в военкоме.
Отмечается, что при поступлении ордена сотрудники военкомов проведут соответствующую торжественную передачу.
20:58:25 24-04-2024
Военкомат в таком случае мог и сам приехать к этой женщине...
22:29:06 24-04-2024
удивительно, конечно, коробочка приехала, а орден нет.....
04:17:57 25-04-2024
Коробочка поступила, а орден - нет? Вы за кого держите? Сво...
06:16:04 25-04-2024
Орден мужества у нас мальтийский крест? ЧуднО...
07:01:19 25-04-2024
Неужели горем убитая мать будет врать про пустую коробку от ордена? Очередная отговорка!
08:51:29 25-04-2024
Странно как-то...нередки случаи, когда вручают сам орден мужества (такие случаи происходят, когда орден вручают в день похорон), а удостоверение потом родные ждут, порой подолгу. А тут....удостоверение есть, а ордена нет....
Заявление на выплату по случаю вручения награды мама писала в день вручения ордена. Позвонил военный комиссар, договорились о дате и времени; в своем кабинете он вручил маме орден мужества (посмертно), мама здесь же расписалась в получении. И тут нам сказали пройти с сотрудником военкомата для написания заявления на выплату (пять должностных окладов). Спустились на первый этаж, мама написала заявление, все остльные копии документов уже были подготовлены этой замечательной женщиной (огромное спасибо ей за все; случилось так, что нам пришлось контактировать с ней почти год; пока дождались документы из Следственного Комитета).
Никакой торжественной обстановки нет. Военный комиссар в военной форме зачитал, что указом президента.....и т.д. вручил орден, пожал руку маме и все.
Единственное комиссар предлагал или в военкомате вручение делать, либо в Администрации Ленинского района, он сразу сказал, что и там и там это займет ровно пять минут. Нам было удобнее в военкомате.
09:15:59 25-04-2024
Видимо закончились, новых еще не наштамповали, а предыдущий заказ Адамчик забрал ему надо