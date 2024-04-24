В алтайском крайвоенкомате объяснили, почему не отдали орден матери погибшего бойца

Награда пока не поступила в регион, а женщину вызывали для уточнения данных

24 апреля 2024, 20:00, ИА Амител

Орден Мужества и удостоверение к нему / Фото: Екатерина Смолихина

В Военном комиссариате Алтайского края разъяснили ситуацию с орденом, который не получила мать бойца, признанного погибшим. Выяснилось, что он пока не прибыл в регион, а женщину вызывали для уточнения данных.

Ранее в соцсетях появилась информация, что женщину вызвали в военкомат для вручения ордена Мужества, к которому посмертно представили ее сына. Со слов жительницы Алтайского края, ей вручили пакет документов, удостоверяющих получение награды, и коробку, в которой физически ордена не оказалось.

В крайвоенкомате объяснили, что госнаграда в военный комиссариат пока не поступала. Ее передадут при поступлении в установленном порядке – сейчас она находится в воинской части в Уссурийске. Мать же вызывали для уточнения данных, в том числе и расчетных счетов, которые нужны для перевода средств в связи с представлением к госнаграде.

"Мы соболезнуем семье бойца. Надеемся, что эта ситуация разрешится, и родные смогут проститься с ним. Мы, действуя по регламенту, установленному в данном случае, направили запрос в управление кадров Восточного военного округа для направления государственной награды в крайвоенкомат", – пояснили в военкоме.

Отмечается, что при поступлении ордена сотрудники военкомов проведут соответствующую торжественную передачу.