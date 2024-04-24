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В алтайском крайвоенкомате объяснили, почему не отдали орден матери погибшего бойца

Награда пока не поступила в регион, а женщину вызывали для уточнения данных

24 апреля 2024, 20:00, ИА Амител

Орден Мужества и удостоверение к нему / Фото: Екатерина Смолихина
Орден Мужества и удостоверение к нему / Фото: Екатерина Смолихина

В Военном комиссариате Алтайского края разъяснили ситуацию с орденом, который не получила мать бойца, признанного погибшим. Выяснилось, что он пока не прибыл в регион, а женщину вызывали для уточнения данных.

Ранее в соцсетях появилась информация, что женщину вызвали в военкомат для вручения ордена Мужества, к которому посмертно представили ее сына. Со слов жительницы Алтайского края, ей вручили пакет документов, удостоверяющих получение награды, и коробку, в которой физически ордена не оказалось.

В крайвоенкомате объяснили, что госнаграда в военный комиссариат пока не поступала. Ее передадут при поступлении в установленном порядке – сейчас она находится в воинской части в Уссурийске. Мать же вызывали для уточнения данных, в том числе и расчетных счетов, которые нужны для перевода средств в связи с представлением к госнаграде.

"Мы соболезнуем семье бойца. Надеемся, что эта ситуация разрешится, и родные смогут проститься с ним. Мы, действуя по регламенту, установленному в данном случае, направили запрос в управление кадров Восточного военного округа для направления государственной награды в крайвоенкомат", – пояснили в военкоме.

Отмечается, что при поступлении ордена сотрудники военкомов проведут соответствующую торжественную передачу.

Алтайский край Происшествия спецоперация

Комментарии 7

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Александр

20:58:25 24-04-2024

Военкомат в таком случае мог и сам приехать к этой женщине...

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Гость

22:29:06 24-04-2024

удивительно, конечно, коробочка приехала, а орден нет.....

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Гость

04:17:57 25-04-2024

Коробочка поступила, а орден - нет? Вы за кого держите? Сво...

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Гость

06:16:04 25-04-2024

Орден мужества у нас мальтийский крест? ЧуднО...

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Владимир

07:01:19 25-04-2024

Неужели горем убитая мать будет врать про пустую коробку от ордена? Очередная отговорка!

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Гость

08:51:29 25-04-2024

Странно как-то...нередки случаи, когда вручают сам орден мужества (такие случаи происходят, когда орден вручают в день похорон), а удостоверение потом родные ждут, порой подолгу. А тут....удостоверение есть, а ордена нет....
Заявление на выплату по случаю вручения награды мама писала в день вручения ордена. Позвонил военный комиссар, договорились о дате и времени; в своем кабинете он вручил маме орден мужества (посмертно), мама здесь же расписалась в получении. И тут нам сказали пройти с сотрудником военкомата для написания заявления на выплату (пять должностных окладов). Спустились на первый этаж, мама написала заявление, все остльные копии документов уже были подготовлены этой замечательной женщиной (огромное спасибо ей за все; случилось так, что нам пришлось контактировать с ней почти год; пока дождались документы из Следственного Комитета).
Никакой торжественной обстановки нет. Военный комиссар в военной форме зачитал, что указом президента.....и т.д. вручил орден, пожал руку маме и все.
Единственное комиссар предлагал или в военкомате вручение делать, либо в Администрации Ленинского района, он сразу сказал, что и там и там это займет ровно пять минут. Нам было удобнее в военкомате.

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Гость

09:15:59 25-04-2024

Видимо закончились, новых еще не наштамповали, а предыдущий заказ Адамчик забрал ему надо

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