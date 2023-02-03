В Алтайском Сбере назначили заместителя управляющего по корпоративному блоку

Должность получил Артём Караваев

03 февраля 2023, 14:10, ИА Амител

Артём Караваев / Фото: ПАО Сбербанк

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк назначили заместителя управляющего, который будет курировать работу с корпоративными клиентами. Им стал Артём Караваев. Он работает в Сбере уже более шести лет.

Свою карьеру в компании Артём Дмитриевич начинал с должности кредитного инспектора Пермского отделения. Затем занимал руководящие позиции в Сибирском банке – был начальником сектора кредитования регионального госсектора и руководил отделом финансирования недвижимости. За достижения в работе Караваева награждали Благодарностью Президента Сбера.

Заместитель управляющего окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", имеет степень бакалавра по направлению "Экономика" и магистра по направлению "Финансы".

"Мы рады, что Артём Караваев становится очень важной частью нашей команды. Он имеет большой успешный опыт ведения крупных проектов в сфере строительства почти во всех регионах присутствия Сибирского банка. Например, в Алтайском крае и Кемеровской области Артём Дмитриевич участвовал в финансировании знаковых туристических объектов по программе Ростуризма. Перед отделением стоят амбициозные цели в развитии корпоративного сектора, и мы желаем Артёму Караваеву успехов в их достижении", – сказал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Иван Шешиков.