В алтайской говядине обнаружили остатки антибиотиков и другие нарушения

Продукцию признали не отвечающей требованиям техрегламента

21 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Сахалине специалисты Россельхознадзора обнаружили остатки лекарственных средств и другие нарушения в партии замороженной говядины общим весом 11 тонн, поставленной из Алтайского края, сообщают "Острова".

"Выявлено превышение общего уровня бактериальной обсеменённости (КМАФАнМ) в шесть раз. Кроме того, в мясе обнаружено остаточное количество антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ, что может свидетельствовать о нарушении производителем сроков забоя животных после применения антибиотиков для лечения крупного рогатого скота", – отметили в ведомстве.

Также напомнили, что употребление мяса с антибиотиками может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов. А повышенная бактериальная обсеменённость говорит о возможной испорченности продукта.

Продукция признана не отвечающей требованиям техрегламента. Информацию передали владельцу партии для принятия мер по изъятию мяса из оборота.