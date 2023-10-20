В АлтГПУ отметили 100-летие со дня рождения известного ученого Алексея Уманского

Юбилей прошел в уютной и по-настоящему домашней атмосфере воспоминаний и слов благодарности

20 октября 2023, 10:00, ИА Амител

А.П. Уманский с коллегами / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В АлтГПУ отметили столетие со дня рождения известного ученого Алексея Уманского. Он был человеком уникальным, масштаб его личности поражает до сих пор, а научные открытия еще долгие годы будут востребованы среди ученых. На мероприятии собрались ученики и последователи профессора, а также нынешние преподаватели и студенты института истории, социальных коммуникаций и права АлтГПУ.

Теплая встреча прошла под руководством доктора исторических наук, профессора Михаила Демина. Он рассказал о жизни и научном пути своего наставника.

"Большую роль в судьбе Алексея Уманского сыграла ВОВ, после окончания которой будущий исследователь связал свою жизнь с Барнаульским пединститутом. В нем Алексей Уманский прошел путь от ассистента до профессора, вырос в ученого с мировым именем и воспитал целую плеяду современных археологов, этнографов и историков", ­– отметили в вузе.Историко-краеведческий музей и Лаборатория исторического краеведения приготовили для гостей обширную программу:

открытие фотовыставки;

открытие кабинета имени профессора Уманского.

Также в АлтГПУ был издан уникальный продукт – "Труды Историко-краеведческого музея Алтайского государственного педагогического университета", вобравший в себя знаковые находки ученого, сделанные им во время экспедиций.

"Издание представляет собой фотоальбом и каталог находок, которые дополняют друг друга и позволяют составить полное представление об экспедициях. Коллекций, собранных ученым, хватит далеко не на одну монографию", ­– рассказал старший научный сотрудник УНИЛ "Историческое краеведение" Николай Головченко.Поэтому идея сделать каталог периодическим поможет максимально охватить и популяризировать все научное наследие Уманского.

Сфера профессиональных интересов ученого не ограничивалась археологией. Кандидатскую и докторскую диссертации он посвятил вопросам истории. Профессору удалось соединить в себе археологию и историю и самому войти в нее благодаря незаурядному исследовательскому таланту.

Череда юбилейных мероприятий продолжится научно-практической конференцией "Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае", которая пройдет в АлтГПУ 23-24 ноября 2023 года.

На ней презентуют документальный фильм, снятый об Алексее Уманском, и представят последние открытия в области археологии и этнографии.