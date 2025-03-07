В АлтГУ к 8 Марта назвали самые редкие, популярные и "цветочные" имена студенток
Например, в университете учатся всего две Розы
07 марта 2025, 12:40, ИА Амител
В АлтГУ на всех формах обучения образование получают 11 325 представительниц прекрасного пола, это 60% от общего числа студентов, при этом имя каждой 12-й девушки – Анастасия. Такую любопытную статистику представила директор департамента развития профессионально-карьерных траекторий АлтГУ Маргарита Досымова.
"Самым популярным женским именем среди студенток АлтГУ стала Анастасия (938 человек), на втором месте – Дарья (684), замыкает тройку лидеров Екатерина (579). Также много студенток с именами Алина (466), Анна (443), Виктория (431), Елизавета (406), Мария (399), Софья (348) и Юлия (343)", – сообщили в пресс-службе университета.
Также подсчитали девушек с цветочными именами: в АлтГУ 88 Маргарит, 38 Лилий, две Розы, одна Азалия и одна Жасмин.
Напомним, в АлтГУ учится много иностранных студенток, так что можно встретить девушек с такими редкими именами, как Ай-санаа, Астрид, Лидьяна, Евфпраксия, Перизат, Сяосяо, Улугбиби, Идалья, Эолалия, Жанетта, Зайнаббиби, Мейрем, Милиана, Шуюэ, Чейнеш.
13:09:35 07-03-2025
Евпраксия с какого перепугу иностранным именем стало?
13:42:54 07-03-2025
Гость (13:09:35 07-03-2025) Евпраксия с какого перепугу иностранным именем стало?... Имя Евпраксия имеет греческое происхождение, восходит от εὐπραξία, что значит «благоденствие, счастье, процветание».
Да и практически все вышеперечисленные популярные имена имеют иностранное происхождение.
22:35:16 07-03-2025
Гость (13:42:54 07-03-2025) Имя Евпраксия имеет греческое происхождение, восходит от εὐπ... Мария тоже не русское, Екатерина -тоже
22:37:15 07-03-2025
Гость (13:42:54 07-03-2025) Имя Евпраксия имеет греческое происхождение, восходит от εὐπ... пративно звучит, задразнят в кровь с таким
16:43:19 07-03-2025
Гость (13:09:35 07-03-2025) Евпраксия с какого перепугу иностранным именем стало?... Евфпраксия, а не Евпраксия.
06:19:57 08-03-2025
Гость (13:09:35 07-03-2025) Евпраксия с какого перепугу иностранным именем стало?... Иностранная СТУДЕНТКА по имени Евфпраксия, а не студентка с иностранным именем.
22:36:45 07-03-2025
девачки, вы прекращайте детей как попало называть. у нас в классе две Есении (противнейшее имя). Не называйте вы дворовыми именами людей то. какие Тимофеи Захары и Анисьи? ужас