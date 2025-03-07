Например, в университете учатся всего две Розы

07 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Студентки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В АлтГУ на всех формах обучения образование получают 11 325 представительниц прекрасного пола, это 60% от общего числа студентов, при этом имя каждой 12-й девушки – Анастасия. Такую любопытную статистику представила директор департамента развития профессионально-карьерных траекторий АлтГУ Маргарита Досымова.

"Самым популярным женским именем среди студенток АлтГУ стала Анастасия (938 человек), на втором месте – Дарья (684), замыкает тройку лидеров Екатерина (579). Также много студенток с именами Алина (466), Анна (443), Виктория (431), Елизавета (406), Мария (399), Софья (348) и Юлия (343)", – сообщили в пресс-службе университета.

Также подсчитали девушек с цветочными именами: в АлтГУ 88 Маргарит, 38 Лилий, две Розы, одна Азалия и одна Жасмин.

Напомним, в АлтГУ учится много иностранных студенток, так что можно встретить девушек с такими редкими именами, как Ай-санаа, Астрид, Лидьяна, Евфпраксия, Перизат, Сяосяо, Улугбиби, Идалья, Эолалия, Жанетта, Зайнаббиби, Мейрем, Милиана, Шуюэ, Чейнеш.